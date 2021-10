Jesús Alzamora sobre su regreso a la TV: “No lo extrañaba para nada”

Jesús Alzamora, quien tras sus pasos por algunas producciones de Latina como El último pasajero o Yo soy, volvió a la televisión, lo hizo esta vez por ATV con el programa Maestros del sabor, un reality de cocina que se transmite todos los sábados a partir de las 10.30 p. m. y después de JB en ATV. De esta manera, el conductor se reencontró nuevamente con su público.

Sin embargo, el esposo de la modelo María Paz Gonzáles-Vigil reveló que no extrañaba la televisión, ya que se mantiene vigente desde la plataforma de YouTube, desde donde la cual ha hecho entrevistas a varios personajes de la farándula local como María Pía Copello, Jazmín Pinedo, Adolfo Aguilar y muchos más con su espacio llamado La banca. Otro de sus programas se llama La lengua, pero a diferencia del primero, en este toca temas un poco más controversiales con sus invitados. No obstante, reconoció que no dudó en aceptar la oferta de ATV para asumir la conducción de Maestros del sabor.

“ Tengo dos programas de conversación en YouTube y la verdad no extrañaba para nada, pero la propuesta que me hicieron fue excelente . (Maestros del sabor) Es un programa de concurso de cocina y quienes preparan los platos son de distintas regiones del país, y no son conocidos. De verdad, la pasamos muy bien y salimos después del programa de JB en ATV”, dijo Jesús Alzamora a Trome.

Jesús Alzamora conoció a Kevin Spacey

En junio, Jesús Alzamora contó a través de sus historias que conoció a Kevin Spacey y cómo el actor accedió a una foto con él.

“Entré a un restaurante (en Miami) a tomar un café y ahí estaba... Terminé de comer, esperé que él termine de comer... Me paré (y dije): ‘Hola Kevin, admiro tu trabajo’, y me respondió ‘¿De dónde eres?... Genial, Perú’. y le pregunté ‘¿Puedes darme la oportunidad de tomarme una foto contigo?’ Luego se paró, amable y buena onda, y se tomó la foto”, comentó el conductor.