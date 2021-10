Jessica Newton tras dar positivo a la COVID-19: “Me voy sintiendo cada vez mejor”

¡Buenas noticias! Luego de revelar su contagio del coronavirus, Jessica Newton tranquilizó a todos sus seguidores al contar que ya se viene sintiendo mejor. A través de sus redes sociales. La organizadora del Miss Perú difundió una actualización sobre su estado de salud e indicó que no ha tenido los síntomas característicos de la COVID-19.

En sus historias de Instagram, la exreina de belleza contó detalles de cómo está atravesando esta enfermedad.

“Ya me voy sintiendo cada vez mejor, la verdad es que tengo esta suerte de congestión, estornudo de vez en cuando, no he perdido el gusto a la comida”, detalló

“Creo que voy a ser la única que va a terminar subida de peso con esto del COVID, creo que sí”, añadió Jessica Newton.

Asimismo, la también empresaria precisó que su mascota, su pequeño Peter, no se ha despegado de ella ni un instante.

“Es como si Peter tuviese un radar y supiese que estoy enferma, porque mírenlo, (está) pegadísimo”, manifestó.

“Nuestras mascotas siempre saben cuándo nos sentimos mal. Mi Peter Pan está intenso”, escribió.

Finalmente, Jessica Newton aseguró que el malestar que sintió en los primeros días de su contagio ha desaparecido y que poco a poco se está recuperando.

“Hoy, ya no tengo escalofríos ni fiebre. Esos dolores de cuerpo generalizados solo me han durado dos días (...) Pero aquí estamos, viendo Netflix esperando que todo pase con tranquilidad y buen humor”, dijo.

Como se recuerda, Jessica Newton, cuando habló sobre su contagio, resaltó que los síntomas que ha tenido no han sido de gravedad gracias a que ha tenido ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Quería decirles a quienes no se han vacunado todavía, que lo hagan. Vacúnense. Me imagino que estos síntomas, si yo no tuviese las dos vacunas, serían peores”, comentó.