Jessica Newton sobre Magaly Medina: “Está pendiente de mí todo el tiempo”

La máxima organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, reveló hace unos días que dio positivo en un examen de COVID-19 y que estaba descansando en casa porque había tenido algunos síntomas que la dejaron sin ánimos; sin embargo, ha ido narrando detalles conforme han pasado los días.

Este domingo 24 de octubre, por horas de la tarde, explicó que ya estaba sin mayor síntoma y con los ánimos más calmados, por lo que quería retomar sus actividades. Además, abrió un casillero de preguntas en las historias de su cuenta oficial de Instagram para interactuar con sus seguidores.

Uno le preguntó a Jessica Newton si la conductora Magaly Medina estaba contagiada, ya que hace unos días se les vio juntas organizando el baby shower del nieto de la señora Newton. En ese sentido, la ex reina de belleza aseguró: “‘Maga’ está muy bien. No está contagiada y está pendiente de mí todo el tiempo. Me está escribiendo para ver cómo me siento. Y eso es lo que hace una amiga. Se preocupan unas de otras”.

La leyenda del video decía: “Magaly Medina está vacunada y no está contagiada, está siempre pendiente de mí y dándome consejos para mi recuperación, ya que ella lo pasó”.

No es novedad conocer que ambas mujeres tienen un lazo de amistad muy cercano desde hace muchos años y este proceso no sería la excepción para Jessica Newton y Magaly Medina.