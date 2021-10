Tokischa se pronuncia sobre su canción junto a J Balvin: “No sé qué pasó”

El domingo 24 de octubre, horas después que J Balvin pidiera perdón por la canción “Perra”, de corte machista y racista, la rapera dominicana Tokischa, quien colaboró en el tema, y que hasta el momento evitó pronunciarse al respecto, dejó atrás el perfil bajo y habló sobre la polémica.

La artista de 25 años defendió su producción junto a ‘El niño de Medellín’, a pesar de las críticas que la tildaban de sexista y misógina. La avalancha de comentarios negativos también desencadenó que el videoclip fuera dado de baja de la plataforma de YouTube, acción que hasta el momento se desconoce si fue decisión del reggetonero.

PUEDES VER: J Balvin pide perdón por canción machista y racista: “Madre, discúlpame. Seguiré siendo mejor cada día”

“ No sé qué pasó con el video. No tuve una explicación directa , tampoco pregunté porque entiendo lo que está pasando. Pero la música ya está allí, la música ya la sintieron, se la gozaron y la van a seguir gozando. La música no muere”, declaró Tokischa en una entrevista para la cadena de radio colombiana W Radio.

La polémica en torno a la canción de Tokischa y J Balvin se agudizó cuando la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, alzó su voz para tacharlo de “aberrante, abominable, y que atentan contra la dignidad de las mujeres, que envían señales equivocadas ante el país y ante el mundo”.

Incluso la madre de J Balvin expresó su disgusto por el tema, diciendo que desconocía cómo su hijo pudo hacer algo así.