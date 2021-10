Ethel Pozo expone talento culinario de Julián Alexander en video de Instagram

Ethel Pozo y Julián Alexander pasaron una tarde familiar luego de una semana cargada de emociones por la polémica de su compañera de América hoy Melissa Paredes, quien anunció el último jueves el fin de su matrimonio con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

A través de Instagram, la hija de Gisela Valcárcel grabó a su novio Julián Alexander preparando lasaña. Ella se mostró sorprendida por el talento culinario de su prometido y no dudó de exponerlo con sus seguidores.

“Buenos días, ¿cómo están? Espero que súper felices en familia. Les cuento algo, el día de ayer he tomado conocimiento que mi novio Julián que dice que cocina, pero que no solo cocina, sino que le encanta cocinar... Entonces, le dije a las pruebas me remito, ver para creer”, dijo en el video la conductora de televisión.

“Cocinando, está cocinando, está preparando lasaña... ¿Desde cuándo te gusta cocinar amor? (...) Desde siempre, y recién nos enteramos. Pero, de verdad, está cocinando. Le dije: ‘A ver haz tu salsa roja’, y lo ha hecho”, agregó la figura de América TV.

En tanto, el productor se mostraba sonriente mientras rellenaba la lasaña que iban a comer en familia.

Ethel Pozo se pronuncia tras separación de Melissa Paredes

Ethel Pozo se mostró sorprendida al enterarse del ampay que protagonizó Melissa Paredes y la consecuencia que tuvo al tener que anunciar el final de su relación con el futbolista Rodrigo Cuba.

En declaraciones a Al sexto día, expresó su asombro ante lo sucedido. “Ayer, he estado muy conmovida. Me he tomado pastillas para que me pase el dolor de cabeza”, dijo la conductora de Mi mamá cocina mejor que la tuya.