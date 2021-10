Ignacio Baladán no descarta volver a Uruguay: “Quiero estar más cerca de mi familia”

Ignacio Baladán se conmovió en su visita a El reventonazo de la chola, en la edición del 23 de octubre, al hablar de las experiencias que ha vivido en Perú y las oportunidades que le dieron en el país.

El modelo expresó el cariño que siente por esta nación y se refirió a la posibilidad de volver a su país natal, Uruguay. “La idea de volver a Uruguay siempre ha estado . Ahora hay unas cositas que en pocos meses lo sabrán. Quiero estar más cerca de mi familia”, dijo el empresario.

“No es la mitad de mi vida, pero siento que he pasado gran parte de mi vida acá. Es el país que me dio la oportunidad para hacer lo que me gusta en televisión ”, agregó el exintegrante de Esto es guerra, quien recibió un abrazo de Ernesto Pimentel.

Ignacio Baladán se despidió de Esto es guerra

Como se recuerda, Baladán fue eliminado de Esto es guerra días atrás, luego de un polémico voto. El modelo dejó Perú para partir a Miami, lugar donde realiza nuevos proyectos.

En sus redes sociales, dejó un mensaje de agradecimiento a sus fans y a quienes lo acompañaron durante su permanencia en el reality de competencias.

“Quería darme el tiempo para agradecer a Esto es guerra porque yo me siento parte del programa. Para mí, es mi casa. Sí me costó irme ayer (...) Yo siento adentro mío que tendré mi revancha; obviamente, si la tengo, la tendré en los ‘combatientes’, porque a los guerreros no volveré”, dijo Ignacio.

“Espero que muy pronto pueda volver y tener una chancecita más para tener mi revancha y agradecerles a todos por todos estos años, a toda la gente de producción, a todos detrás de cámaras. Seguimos grabando La academia, solo quería decirles eso”, agregó.