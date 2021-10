Génesis Tapia no perdonaría una infidelidad: “El día que me falle, el matrimonio se acaba”

Génesis Tapia fue consultada sobre el tema de la infidelidad, luego del escándalo que desató el ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda, quien era su bailarín en Reinas del show. De ese modo, muchos famosos se han referido al tema y mientras unos han dejado entrever que creen en las segundas oportunidades, otros han asegurado que no podría perdonar un engaño.

Así lo afirmó Génesis, quien indicó que el amor se basa en el respeto: “El amor no es un estado anímico, es una decisión porque uno decide respetar y amar a su pareja” .

Asimismo, Génesis Tapia dejó entrever que ya ha conversado sobre este tema con su esposo y resaltó la importancia de la sinceridad si en caso hubiese una tercera persona.

“En mi caso, mi esposo la tiene súper clara, sabe que el día que me falle el matrimonio se acaba. No lo perdonaría, si hay otra persona que me lo diga por el bien de nuestros hijos ”, aseguró en una entrevista con Trome.

Génesis Tapia Foto: Jenny Valdivia - GLR

Por otro lado, en la edición del 23 de octubre de Reinas del show, Gisela Valcárcel se refirió a la situación que atraviesa Melissa Paredes, quien no se presentó en la última gala del programa.

“Melissa es una persona a la que queremos y respetamos, lamento mucho no solo lo ocurrido, sino también la forma en la que ha sido maltratada, más allá de eso creo que todos sabemos la posición que tengo con respecto a la fidelidad, con respecto a las cosas que podemos y debemos hacer”, dijo en un inicio.

“Lamento lo sucedido en el hogar de Melissa Paredes, y como lo lamentamos todos los que la queremos. Lo sucedido en el hogar de Melissa Paredes es exactamente eso... sucedió en su hogar, en su casa. Ella (Paredes) y su esposo saben lo que ha sucedido”, señaló.