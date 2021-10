Actor de Friends, James Michael Tyler muere a los 59 años

El actor estadounidense James Michael Tyler, quien logró su papel más recordado al interpretar al personaje de Gunther -el icónico empleado de la cafetería de Central Perk que estaba enamorado de Rachel- en la comedia Friends anunció el 20 de junio de este año que fue diagnosticado con cáncer en estadía cuatro en el 2018. Hoy, Kevin Bright, el productor del proyecto audiovisual, confirmó su muerte .

En una entrevista realizada en junio, el actor contó al programa Today de la NBC que se encontraba luchando contra un cáncer de próstata en fase cuatro. La enfermedad se había extendido hasta sus huesos y su columna vertebral, provocando una parálisis en la parte inferior de su cuerpo, lo que le impedía movilizarse.

James Michael Tyler

Es por ello que, J. Michael no pudo acudir al encuentro televisado con sus compañeros de rodaje de Friends, y solo participó en el especial a través de un video.

Pese a que se encontraba recibiendo un agresivo tratamiento de quimioterapia para retrasar la enfermedad, el estado de salud de Tyler decayó sorpresivamente, pues el último sábado 23 de octubre, el productor de la sitcom Friends, Kevin Bright, dio la triste noticia del fallecimiento del actor, a través de su cuenta de Twitter.

James Michael Tyler

“Falleció anoche. Era una persona increíble que pasó sus últimos días ayudando a los demás. Dios te bendiga James, Gunther vive para siempre” , escribió Bright en su cuenta de Twitter.

James Michael Tyler

Rápidamente, los fanáticos de la serie dejaron mensajes muy cariñosos para quien le dio vida a uno de los personajes más queridos de la sitcom.

Durante los últimos años de su vida, James M. Tyler no estuvo muy activo en la industria del entretenimiento y apenas tuvo un puñado de apariciones en algunas series. Los últimos cortometrajes en los que participó fueron: The Gesture and The Word y Proccessing.