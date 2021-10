Así se baila por Telemundo: ¿a qué hora inicia y cómo seguir el programa?

El famoso reality Así se baila, realizado por Telemundo, sigue cautivando domingo a domingo a los televidentes latinos, pues en cada gala aparecen nuevas sorpresas que mantienen en vilo a los espectadores. Bajo la conducción de la actriz Jacky Bracamonte, el periodista Carlos Adyan y el jurado que está conformado por Mariana Seoane, Cristian de la Fuente y Adamari López, Así se baila, promete seguir divirtiendo a la audiencia.

¿Cómo quedó el capítulo anterior?

En la gala anterior, el invitado especial fue el cantante urbano Manuel Turizo, quien deleitó con su voz al público y presentó su último tema “Te olvido”. En tanto, luego de haber bailado un candente merengue, el cantante Obie Bermúdez se arrodilló en el escenario y le volvió a proponer matrimonio a su esposa Jennifer Peña, con quien lleva 14 años de casados.

Por otro lado, el jurado se levantó y aplaudió a la pareja vestida de rojo, conformada por Samadhi y Adriano, quienes bailaron una conocida salsa. “Ustedes son la pareja de la noche” , sentenció una de las juezas.

Así se baila

¿Quiénes son las parejas en Así se baila?

Estas son las siete parejas que aún continúan en competencia:

Adrián Di Monte y Sandra Itzel

David Chocarro y Carolina Laursen

Elyfer Torres y Polo Monárrez

Jennifer Peña y Obie Bermúdez

Laura Flores y Gabriel Porras

Lorenzo Méndez y Jéssica Díaz

Samadhi Zendejas y Adriano Zendejas

¿Cómo votar por mi pareja favorita en Así se baila?

Vota por tus competidores siguiendo estos pasos:

Ingresa al enlace: Telemundo.com/AsíseBaila

Dale clic en el botón votación que se encuentra en la parte superior izquierda

que se encuentra en la parte superior izquierda Finalmente, ubica la foto de la pareja por la que quieres votar y dale clic

La votación es únicamente para personas que residen en Estados Unidos, es decir, si no te encuentras en ese país no podrás acceder. Te aparecerá el siguiente mensaje: “Lo sentimos. La votación de Así se Baila no está disponible en su área”.

¿A qué hora empieza Así se baila?

El reality Así se baila se emite todos los domingos a las 8.00 p. m. (hora en Perú y México) por el canal Telemundo. La señal varía según los diferentes servicios de streaming.

Estos son los horarios en los que puedes sintonizar Así se baila en otros países:

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m.

¿En qué canal sale Así se baila?

El reality de competencia Así se baila se puede ver desde la señal de Telemundo, transmitido por el mismo canal mexicano. También existe la opción de ver el programa a través de la plataforma de streaming de NBC.

Así se baila, bajo la conducción de Jacky Bracamontes y Carlos Adyan. Foto: Telemundo

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO?

Para ver en vivo cualquier programa de dicho canal, ingresa a su sitio web Telemundo Now, asimismo, puedes acceder a través de www.telemundo.com.

¿En qué canal sale Telemundo en Megacable?

En caso cuentes con Megacable, disfruta de la gala de uno de Así se baila, uno de los realitys más famosos de Telemundo, mediante los canales 214 (SD) y 1214 (HD).

¿Cómo ver Telemundo en Totalplay?

Sintoniza el canal 277 de la plataforma Totalplay, para ver el programa Así se baila del canal hispano Telemundo y sigue todos los detalles de este programa de competencia.

¿Cómo ver Telemundo en Izzi?

Puedes disfrutar la señal de Telemundo EN VIVO a través del aplicativo Izzi en el canal 205 y enterarte de todos los pormenores del reality, conducido por los carismáticos Jacky Bracamontes y Carlos Adyan.

¿Cómo ver Así se baila EN VIVO?

Sigue el minuto a minuto en vivo de Así se baila a través de La República Espectáculos y no te pierdas ningún detalle, asimismo, puedes informarte de otras noticias del espectáculo nacional e internacional.