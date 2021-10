Anthony Aranda reaparece como bailarín de Daniela Darcourt tras ampay con Melissa Paredes

El domingo 24 de octubre, la salsera y coach de la voz kids en Latina, Daniela Darcourt, compartió con sus seguidores, en Instagram, imágenes de los ensayos para el show que presentará el 12 y 13 de noviembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Sin embargo, el detalle que saltó a la vista fue la presencia de Anthony Aranda, bailarín de Reinas del show que fue captado en una situación comprometedora con Melissa Paredes, exconductora de América hoy, y aún esposa del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Cuando me hice solista (hace casi cuatro años), me dediqué de lleno a la música y a cuidar mi voz, bailaba, pero ya no tanto como antes, seguí tomando clases por temporadas porque me sentía en deuda con mi profesión”, explica la intérprete de “Señor Mentira” en la primera parte de su publicación.

“Hoy, después de todo ese tiempo, regreso a las andadas incluyendo mi otra pasión a este show. Este es mi ejército y estoy más que lista para que nos vean brillar como nunca”, agregó.

Además de Anthony Aranda, también figuran el coreógrafo Arturo Chumbe y otros bailarines de Reinas del show, como Oreykel Hidalgo (bailarín de Milena Zárate), Ítalo Valcárcel (expareja de Melissa Klug), y Arturo Calderón.

Por su parte, Anthony Aranda replicó en sus historias de Instagram la fotografía junto a la entrenadora de La voz kids, mientras que en su perfil, los comentarios para sus publicaciones aparecen desactivados.