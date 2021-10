Yuya habla sobre su experiencia con la lactancia: “Ha sido más compleja de lo que pensé”

El 29 de setiembre, Yuya dio a luz y desde ese entonces se alejó de sus redes sociales para dedicarle tiempo a su primogénito. Ahora volvió a reaparecer y contó su experiencia como madre primeriza. Asimismo, la famosa influencer dejó atrás las charlas sobre maquillaje, outfits y peinados para enfocarse en temas de maternidad.

A través de sus historias de Instagram, la youtuber mexicana respondió diversas preguntas que le hicieron algunos de sus seguidores tras la llegada de su hijo.

“Soy super preocupona, pero ahí voy. Me metí a varios cursos para recibir a Mar lo más preparada posible, pero luego todo se me olvidó”, sostuvo.

Entre las diversas preguntas que le hicieron sus seguidores destacó: “¿Cómo se porta Mar?”. Yuya precisó: “Desde la panza, Mar es super buena onda y lo sigo diciendo. Es un ‘chulo’. Se porta muy bien, pero tiene su carácter, pero se porta muy bien”.

“¿Cómo te va con la lactancia?”, consultó otro usuario. Ella comentó que no ha sido una experiencia nada fácil.