Valeria Piazza prepara su boda con Pierre Cateriano y anuncia que ya tiene fecha: “Habrá fiesta”

Valeria Piazza se encuentra alistando todos los preparativos para su matrimonio con Pierre Cateriano. La conductora reveló recientemente que contraerá matrimonio en el 2022 y que se encuentra muy emocionada por iniciar una familia con su novio.

La encargada de dar la noticia fue Ivana Yturbe, quien realizó el anuncio durante una entrevista para En boca de todos. Luego de que se difundiera la información, la modelo decidió desmentir tajantamente los rumores sobre un posible embarazo.

Este sábado 23 el futuro esposo le dedicó un tierno mensaje a la ex Miss Perú, en el que expuso todo el amor que le tiene y en el que también reveló algunos detalles de lo que será la ceremonia.

“Somos súper diferentes, ella quiere fiesta, gente, decoraciones, etc. A mí me bastaría con que pueda ir mi abuelita y darle un beso a Vale, pero claramente mi novia ganó. Habrá fiesta, tendré que respirar hondo y aguantar mi pánico escénico por un momento”, escribió Pierre Cateriano en Instagram.

La pareja de Valeria Piazza también expresó sus expectativas en torno a su futuro junto a la figura de América Televisión.

“Me siento orgulloso de saber que una mujer tan increíble y autosuficiente me elija a mí siempre y eso trataré que no cambie. Esa es mi meta de matrimonio: una vez casados seguir siendo novios, seguir esforzándome por engreírla, no olvidar darle su espacio, recordar no darla por sentada, seguir enamorándola, seguir creciendo juntos”, finalizó la publicación.

Por su parte, Valeria Piazza expresó su emoción al compartir con sus seguidores de Instagram que ya viene concretando algunos detalles para lo que será su boda con Pierre Cateriano. “Ya tenemos fecha”, escribió en la plataforma junto a un video.