Taylor Swift estrena adelanto de “Red (Taylor’s Version)”

Taylor Swift vuelve a ser tendencia en las redes sociales después de haber compartido unos segundos de lo que sería la nueva versión del álbum “Red (Taylor’s Version)”. El pasado 22 de octubre, a través de un video corto en Instagram, Swift marcó el inicio de la ‘temporada roja’ y aseguró que ‘vale la pena esperar este estreno’.

En el video se puede ver a la artista con un vestido rojo y mostrando distintas prendas del mismo color. La canción ‘Red’, uno de los temas más famosos del disco, acompaña como fondo musical. Esta publicación emocionó a sus seguidores, quienes siguen atentos a las actualizaciones de Taylor.

“21 días hasta el 12 de noviembre y ‘prometo’ que la espera vale la pena”, fueron los comentarios de Swift que acompañaban el breve video.

Asimismo, se ha confirmado que la regrabación del álbum del 2012 incluirá más temas famosos como “22″, “We Are Never Ever Getting Back Together” y “I Knew You Were Trouble”. Se planea que el disco esté a la venta a partir del próximo 12 de noviembre .

Esta no es la primera vez que la compositora de “You Belong To Me” rehace un álbum completo. La estrella lanzó “Fearless (Taylor’s Version)” en abril de este año antes de compartir una nueva versión de “Wildest Dreams” el mes pasado.

Esto se debe a los problemas legales que tuvo con el empresario Scooter Braun y su empresa Shamrock Holdings. La cantante solo posee los derechos de las letras que escribió, pero no de las grabaciones (audio) , por lo que decidió regrabar todos sus antiguos temas.

Swift ha confirmado que está trabajando en la regrabación de sus primeros seis álbumes de estudio, incluyendo “Reputation” de 2017.

Taylor Swift es nominada a los MTV EMA 2021

La cantante ha sido nominada en la categoría de ‘Mejor Video’ por el videoclip “Willow” , canción que pertenece al álbum “Evermore” del 2020. Swift compite con artistas como Doja Cat, Ed Sheeran, Justin Bieber, Lil Nas X, Normani y Cardi B.

El evento volverá a ser presencial, luego de que la anterior edición fuera realizada de forma remota. Los representantes de MTV EMA 2021 aseguraron que “el público podrá ver a grandes estrellas internacionales como presentadores de los premios y el escenario volverá a brillar con actuaciones memorables”, a través de un comunicado público.