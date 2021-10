Peter Fajardo se emocionó al anunciar públicamente su nominación en la quinta edición de los Premios Produ , que reconocen a los mejores contenidos de la industria televisiva, así como al talento de los profesionales que gestan dichos proyectos. El trabajador de América TV fue incluido entre los nominados a mejor productor de entretenimiento.

El famoso productor de Esto es guerra no dudó en celebrar su logro y lo comunicó a sus miles de seguidores en redes sociales.

Aunque reconoció que dicho anuncio podría volverlo blanco de comentarios negativos y ataques, decidió publicarlo en su cuenta oficial de Instagram y expresó orgullo al hablar de su trabajo en el reality de competencia.

PUEDES VER Austin Palao asegura que no volvió a Esto es guerra porque no le pidieron disculpas

“Quizás recibiré muchas críticas y haters por lo que pondré, pero los que realmente me conocen saben lo apasionado que soy con mi trabajo y lo mucho que amo hacerlo . Por eso me atrevo a colocar esta publicación que me ha hecho emocionar mucho. No saben en verdad cómo me siento solo al leer esto”, escribió en la plataforma al mostrar una captura de los nominados a mejor productor.

Peter Fajardo dedicó unas líneas a su madre y le extendió gratitud por respaldar su decisión de dedicarse a la industria televisiva. “Gracias a Dios y a mi madre por apoyarme desde que era un niño y ya sabía lo que quería hacer en la vida”, agregó en Instagram.

Peter Fajardo es nominado como mejor productor de entretenimiento por su trabajo en Esto es guerra