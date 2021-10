Jessica Newton confirma que tiene COVID-19: “No se confíen”

El 23 de octubre, Jessica Newton confirmó a través de sus historias de Instagram, el diagnóstico que días atrás se resistía a creer, había contraído coronavirus. Hasta el día anterior, la organizadora del Miss Perú comentaba a los 380.000 seguidores que posee en esa red social, que no creía que los síntomas que experimentaba fueran de COVID-19, al haber pasado por dos pruebas que dieron negativo.

Sin embargo, en las primeras horas del sábado, la Miss Perú 1987 compartió una fotografía mostrando que su nivel de oxigenación había descendido de 100 a 96.

Fiel a su filosofía de mantener una actitud positiva, escribió: “Todo en esta vida hay que tomarlo con alegría, cómo reaccionamos frente a lo que nos sucede hace la diferencia”.

“Voy a tener que descansar en casa por los próximos días hasta que esté mejor”, escribió sobre un video donde aparece recostada. No obstante, el detalle más sobresaliente en las imágenes es el balón de oxígeno en la cabecera de su cama.

Pasada unas horas, Jessica Newton publicó otro video agradeciendo las muestras de cariño recibidas, y reconociendo que sí estaba experimentando dolores musculares y algo de fiebre.

“ Quería decirles a quienes no se han vacunado todavía, que lo hagan. Vacúnense . Me imagino que estos síntomas, si yo no tuviese las dos vacunas, serían peor”, comentó.

“No se confíen de las pruebas rápidas. Yo he tenido una prueba antes de venir de Utah, he tenido una segunda prueba llegando a Lima, y recién en la tercera prueba molecular me ha salido positivo”, contó.

En esa línea, Jessica Newton aprovechó para enviar un mensaje que incentive a la gente a vacunarse contra la COVID-19.

“Así que siempre hay que estar protegidos y el contagio se puede dar de cualquier manera, donde menos pensemos, así que lo más seguro es que estemos todos vacunados. Si todavía no te has vacunado, aprovecha y ¡póntelo ahora!”, concluyó.