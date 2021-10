Gisela Valcárcel envía mensaje de apoyo a Melissa Paredes: “En esta casa no se te juzgará”

La conductora de Reinas del show, Gisela Valcárcel, se pronunció sobre el caso de Melissa Paredes y aseguró que en su programa no se le juzgará. En una entrevista para Trome, la presentadora aclaró que, aunque no son amigas, la comprende como ser humano: “Lo sucedido en el hogar de Melissa Paredes es exactamente eso: sucedió en su hogar, en su casa” . Además insistió en que no deseaba sumarse a las especulaciones que han caracterizado al mundo de la farándula durante los últimos días.

También habló sobre la perspectiva que hay hacia los protagonistas del conflicto matrimonial: “Todos cometemos errores, todos. Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado. En Perú se dice que Rodrigo es el bueno porque sí y que Melissa es mala, pero yo no me creo esos cuentos”, indicó la ‘señito’.

Mensaje de apoyo

Tras la separación de Melissa Paredes y su todavía esposo Rodrigo Cuba, la ex reina de belleza se ha tomado unos días para solucionar la parte legal de la polémica. Es por eso que no ha participado en la última gala de Reinas del show, pero cuando lo haga, según declaraciones de Armando Tafur, el productor del concurso de baile, no será junto a Anthony Aranda, el bailarín con quien protagonizó el ampay.