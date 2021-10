Melissa Paredes comparte reflexivo mensaje tras su ampay con bailarín de Reinas del show

Melissa Paredes estaría pasando malos días tras revelarse las comprometedoras imágenes entre ella y el bailarín de Reinas del show. Luego del ampay, la modelo ha sido muy cuestionada en las redes sociales. Y aunque la actriz ha continuado compartiendo con sus seguidores mensajes motivacionales, recientemente, publicó una frase sobre la tristeza.

“ Sé suave, no dejes que el mundo te endurezca, no dejes que el dolor te haga odiar, no dejes que la amargura le gane a tu ternura ”, se lee en la publicación.

Este no sería el primer mensaje de la ex reina de belleza luego de su ampay con Anthony Aranda. Hace unos días, la influencer compartió con sus seguidores diversas publicaciones. “Dile a tu mente cosas bonitas. Dile que vas a salir de esto. Dile que todo va estar bien. Dile que eres único y valioso”, fue la frase que se pudo ver en sus historias de Instagram.

El pasado jueves 21 de octubre, Melissa Paredes se presentó en América hoy para contar la situación de su matrimonio con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. En el set, detalló cómo se sentía al ver el comunicado de su aún esposo e indicó que ya no confía en él.

“Es que no hubo (infidelidad). La hubo porque estamos casados, pero legalmente yo tengo las pruebas con las que puedo demostrar que no ha habido (infidelidad), pero este es un tema que vamos a resolver en la vía legal porque yo ya no confío en él, porque ya no confió en su palabra, porque para mí la palabra vale más que un papel”, manifestó.