La vez que Jorge Benavides ‘encaró' a Andrés Hurtado: “¿Cuándo me vas a pagar mis 250 dólares?”

El actor cómico Jorge Benavides publicó un video en Facebook sobre el divertido encuentro que vivió con Andrés Hurtado, conductor de Porque hoy es sábado con Andrés. Esto ocurrió hace bastante tiempo, cuando el humorista y su elenco eran parte del canal Latina, con el programa El wasap de JB.

En ese entonces, Jorge Benavides visitó Panamericana TV junto a sus compañeros Gabriela Serpa, Dayanita y Danny Rosales, quienes desataron las risas en el estudio de televisión. El video se ha convertido en viral, hasta el momento ha alcanzado más de 666.000 reproducciones y 27.000 reacciones de los cibernautas en la red social.

En las imágenes se observa que Jorge Benavides ‘encara’ a Andrés Hurtado a modo de broma, luego de que el presentador le ‘recuerde’ que le prestó dinero.

“Yo estoy conversando contigo, pero tampoco es para que te pares y mantengas una distancia... ahora que seas mi amigo y en algún momento te haya ayudado económicamente ...”, le dijo el conductor de Porque hoy es sábado con Andrés al humorista.

En seguida, el líder de JB en ATV le preguntó sorprendido en qué momento le había pedido plata. “¿No me dijiste que querías hacer el Wasap y necesitabas para vestuario?”, le respondió Andrés Hurtado.

“Ahh, yo te he pedido plata... ¿cuándo me vas a pagar mis 250 dólares? . Me dijiste, ‘Jorge, te espero urgente en el grifo del Cortijo’, me fui volando al grifo y estabas esperando sin zapatos”, se le escuchó decir a JB.

El comentario del cómico causó las risas de todos, incluyendo las del mismo presentador de televisión. Muchos seguidores de JB le pidieron que vuelva a reencontrarse con Andrés Hurtado para que protagonicen una segunda parte de la divertida escena.