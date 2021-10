La actriz Aroa Gimeno le responde al tiktoker mexicano Kunno: “Bájate de la nube”

La entrevista que brindó Kunno al podcast Alofoke Radio Show, publicada en su canal de YouTube el 8 de octubre, continúa generando reacciones, luego de que la estrella de TikTok declarara que se considera un artista. “Hoy en día yo ya no me considero tiktoker. Yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista ”, afirmó el influencer de 21 años.

Sus palabras le valieron ser tachado de arrogante e incluso provocaron la reacción de la actriz española Aroa Gimeno, conocida por su participación en importantes telenovelas como La Sombra del pasado, La Piloto y El Capo, quien recurrió a sus redes sociales para dedicarle un video al mexicano, que fue publicado el pasado 11 de octubre, pero que se ha convertido en tendencia en las últimas horas.

“Ay Kunno, voy a tenerte que explicar tres conceptos que no estás entendiendo. Una persona famosa, que es lo que tú eres , es famoso por cualquier cosa la verdad, por un escándalo, por salir en TikTok, por lo que sea, da igual, famosa. Una persona que tiene fama, al final, la misma palabra lo dice”, explicó.

“ Un artista es alguien que tiene arte , no sé, un cantante, un actor, un bailarín. Alguien que profesionalmente se dedica a eso. Tú no eres un artista ”, dijo de forma tajante.

Tras una pausa continuó explicando que una celebridad se puede denominar a alguien como Jennifer López o Ricky Martín.