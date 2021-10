Juan Carlos Orderique teme enamorarse por ampay de famosos: “Que baje la marea y agarro fuerza”

El periodista Juan Carlos Orderique dio una entrevista al diario Trome y comentó que este domingo 24 de octubre participará en una nueva edición del programa Mi mamá cocina mejor que la tuya. Asimismo, también aprovechó el espacio para comentar sobre los últimos sucesos de la farándula peruana.

“Son bastantes las parejas que se están separando, la tendencia es fuerte. Al ver tantas separaciones, tengo temor a enamorarme. Para qué voy a estar con alguien, si la va a fregar o me va a fregar en el amor. Que baje la marea y agarro fuerza, y me voy con todo a buscar al amor de mi vida”, comentó el conductor televisivo.

Asimismo, comentó sobre su actual situación sentimental y confesó que está tranquilo. “Estoy solo, a mí no se me pasó el tren, se me pasó la locomotora (risas). Estoy tranquilo, ya llegará en algún momento la persona con la que pueda entablar una relación y formar una familia”, prosiguió.

Orderique asegura que en un futuro le gustaría convertirse en padre, pero afirma que no está apresurado y que será el destino el que se encargue de concretar este sueño. “ya llegará el momento, todavía no me doy por vencido, pero, primero, hay que conseguir a la persona indicada”, finalizó.

Juan Carlos Orderique prefirió la Copa América a El artista del año

En abril de este año, Orderique fue presentado como coanimador de Gisela Valcárcel. Sin embargo, el comunicador solo apareció al comienzo del programa, lo cuál generó intriga entre la teleaudiencia.

Ante las especulaciones, el conductor de Sí va a salir aclaró que no continuará animando el programa de América TV porque iba a cubrir la Copa América y las Eliminatorias Qatar 2022.

“Era algo que ya sabíamos, con Gisela ya habíamos conversado un poco sobre cómo iba a ser el tiempo que yo tenía que salir para la Copa América (...) Definitivamente, en algún momento tenía que reactivarme con lo que hago acá en el canal. También se viene el proyecto de mi programa propio”, expresó Juan Carlos Orderique.