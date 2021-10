Jossmery Toledo se va de fiesta junto a Mayra Goñi y comparten imágenes juntas

La expolicía Jossmery Toledo dejó atrás las peleas con la madre de la modelo Paula Manzanal. La última madrugada de este sábado 23 de octubre se la vio disfrutando en una fiesta en Barranco. En las imágenes no solo aparecen sus amigas más cercanas, sino también se puede ver a la cantante Mayra Goñi.

Con esto dejarían atrás los rumores de un supuesta infidelidad del modelo fitness con la cantante. La modelo reveló hace un tiempo que era amigo del influencer Fabio Agostini, quien fue la pareja de Mayra Goñi. Lo curioso fue que las especulaciones decían que Jossmery Toledo estaba saliendo con el español, mientras que él tenía una relación con la intérprete de “Sola y soltera”.

Por su parte, la actriz Mayra Goñi no ha compartido el video que subió en sus redes una amiga en común entre ambas jóvenes. Ni siquiera, ha mostrado que hoy por la madrugada estuvo en una discoteca.

Hace unos días, la modelo Jossmery le respondió a la mamá de Paula Manzanal, Ana Sarmiento, quien la amenazó, luego de que agrediera a la argentina Macarena Gastaldó. En ese sentido, la abogada declaró para las cámaras de Amor y fuego: “Yo respeto a la señora porque tiene su edad y porque es señora, es mamá y no tengo nada qué decirle... No me causa miedo ¿no? Si la señora lo ha hecho públicamente eso queda registrado”.