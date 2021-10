Gisela Valcárcel sobre Rodrigo Cuba: Se dice que es el bueno, pero no me creo esos cuentos

Gisela Valcárcel no se quedó callada y se pronunció sobre el fin del matrimonio de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Las críticas hacia la modelo no han cesado luego de su ampay con Anthony Aranda. Ante ello, el viernes 22 de octubre, la presentadora de televisión aseguró que no cree que el futbolista sea el bueno de la historia, según contó en sus redes sociales mientras grababa Reinas del show.

“Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado. En Perú se dice que Rodrigo es el bueno porque sí y Melissa es mala, pero yo no me creo esos cuentos ”, aseguró la conductora del reality de baile.

En esa misma línea, la presentadora de televisión le pidió la actriz que confíe en Dios para superar este momento. “ En esta casa no se te juzgará. No puedo hacer nada más para que no te ataquen, pero sí pedirte que tengas una actitud valiente, que confíes en Dios y tener en cuenta que no eres la primera ni la última que se equivoca ”, expresó.

PUEDES VER Melissa Paredes: Productor de América hoy dice que conductora ya no encaja con el perfil del programa

Luego de que se difundiera las polémicas imágenes en Magaly Tv, la firme, Melissa Paredes contó toda su verdad en América hoy el jueves 14 de octubre. Tras su confesión, el magazine decidió apartarla del set de televisión; sin embargo, el productor Armando Tafur reveló que la actriz ya no encaja con el perfil del programa.

“La necesito concentrada para el programa, que es dirigido para la familia y donde tocamos muchos temas. La verdad, a la hora de la hora debemos ser consecuentes con lo que hacemos. Nadie dice que uno es santo, pero las personas que aparecen en televisión deben ser consecuentes con sus actos”, dijo en entrevista para Trome.