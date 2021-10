Gisela Valcárcel le brindó su apoyo a Melissa Paredes: “Todos cometemos errores”

En las grabaciones del programa Reinas del show, el día de ayer, la conductora Gisela Valcárcel se tomó algunos minutos para hablar sobre la situación de la participante Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda.

Asimismo, se menciona también que Gisela se reunió con su productor el día jueves para tomar una decisión al respecto. La medida habría sido separar de la competencia de baile a Melissa, según informó el diario El Trome. Con esta determinación, la modelo no solo no estaría fuera del programa matutino América hoy del que ya fue separada hace unos días.

“No somos amigas, pero eres un ser humano y los seres humanos merecen respeto, esté o no esté de acuerdo con lo que hagan. Lo sucedido en el hogar de Melissa Paredes es exactamente eso (...) sucedió en su hogar, en su casa. Ella y su esposo saben lo que ha sucedido”, señaló Gisela al respecto.

Gisela Valcárcel afirmó que no quiere caer en lo que vienen haciendo todos. “Todo lo demás es producto de las especulaciones que se pueden hacer a raíz del vídeo que ha circulado. Pero lo que ellos no digan será solo especulaciones y yo no quiero caer en eso”, sumó a sus declaraciones.

En otro momento, la empresaria resaltó que no cree en que hay buenos y malos, en estos momentos. “Todos cometemos errores, todos. Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado. En Perú se dice que Rodrigo es el bueno porque sí y que Melisa es mala, pero yo no me creo esos cuentos”, sentenció.

Para finalizar, Gisela dijo que no pretende juzgar a Melissa Paredes, pues todos se equivocan en algún momento. “En esta casa no se te juzgará, no puedo hacer nada más para que no te ataquen, pero sí pedirte que tengas una actitud valiente, que confíes en Dios y tener en cuenta que no eres la primera ni la última que se equivoca. Yo me he equivocado tanto en la vida, así que no podría juzgar a nadie”, acotó.