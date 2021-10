Gisela Valcárcel a Melisa Paredes: “Si te equivocas, tienes a tu familia que te abrazará”

Gisela Valcárcel no quiso dejar pasar por alto el caso de Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda en la última edición de Reinas del show, este sábado 23 de octubre. Tras ello, la presentadora de televisión lamentó lo ocurrido en el hogar de la actriz y dijo que solo ella y su esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba saben lo ocurrido en esas cuatro paredes y que lo demás son especulaciones de la gente. Sin embargo, la conductora dijo que todos nos equivocamos y ella no es la primera.

“ Si un día tú te equivocas, seguramente tu mami no te apedreará, seguramente tu hermano no te apedreará, si te equivocas tienes a tu familia que te abrazará y te dirá ‘todos cometemos errores, todos ’”, indicó.

La conductora de televisión, indicó que la ex reina de belleza no le debe explicaciones a nadie. “Yo no tengo que decirle a Melissa si tiene que callarse, si tiene que hablar (...) Pero si le dije, ‘ Mira, yo creo que no nos debes explicaciones a ninguna persona, ese es un tema de Rodrigo y tuyo ’. (...) Es que muchos creyendo que defienden levantan su voz de protesta y apedrean e insultan y están en su derecho. Cada uno es libre de tomar la decisión que quieran, yo también soy libre”, expresó.

Además, Gisela Valcárcel se dirigió a la hija de Melissa Paredes, quién en es muy probable que en un futuro busque lo que pasó en el matrimonio de sus padres y sepa en realidad quién era su madre.

“Si en algún momento de la vida a tu hermosa hija se le de por buscar lo sucedido y ojalá encuentre este video y sepa que tiene una madre que no mintió, que tiene una madre que la ama. Y yo espero Melissa, que ese ser humano siempre tenga su hogar”