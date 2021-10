Charly García cumple 70 años y habla de la fama: Si eres famoso y te odian debe ser horrible

El músico argentino Charly García cumple 70 años este sábado 23 de octubre. La leyenda del rock latino brindó una entrevista en la que contó varias experiencias y habló sobre la fama. Incluso, parafraseó a Mick Jagger al decir que se encuentra “sexualmente bien, económicamente tirando y emocionalmente como se puede”.

Se mostró feliz debido a que su cumpleaños llega “con el fin de la pandemia”. Mencionó, además, que prepara el lanzamiento de su nuevo disco titulado La lógica del escorpión.

“No hay lógica, hay suerte. Como la película esa de Woody Allen, que está jugando al tenis y dice: ‘Si la pelotita pasa...’. Entonces Woody Allen dice: ‘La mayoría de la gente no se da cuenta de lo importante que es tener suerte’. La suerte es más importante que muchas boludeces que uno piensa que van a salir como creen”, dijo el rockero en declaraciones para el periodista argentino Roberto Petinatto.

También, bromeó al referirse a otras grandes estrellas de la música de su generación. “Soy igual que Bob Dylan, pero me faltan los 900 palos verdes que tiene él en el banco”, agregó Charly García, lo que desató las carcajadas en el estudio del periodista.

Aseguró que le encanta gozar de la fama internacional y del cariño de sus fans que se mantienen a pesar del tiempo. “Siempre fui famoso yo, desde que tengo uso de razón siempre noté que pasaba algo. En un momento dije: ‘¿Estoy loco o soy famoso?’. Si estuviera loco me hubiesen internado, así que debo ser famoso“, reflexionó. “Si eres famoso y te odian debe ser horrible” , sostuvo.

Contó que le gusta mirar videos en YouTube de gente que reacciona a sus canciones y que quedan sorprendidos por su talento. “Me encanta ver videos de gente extranjera que reacciona a mis canciones, para ver cómo lo hacen. Hay muchos americanos que lo hacen. Algunos se agarran la cabeza, no pueden creerlo, dicen: ‘¿Por qué este músico no es famoso en todo el mundo?’. Hasta ahora, no agarré a ninguno que no le gustara lo que yo hago”, expresó.