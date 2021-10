Alec Baldwin: “Estoy cooperando con la investigación”

Las investigaciones continúan en torno a la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, quien falleció al ser alcanzada por una bala del arma de utilería que usaba el actor y productor Alec Baldwin durante una escena de la película Rust, en el Rancho Bonanza Creek, una locación famosa para los rodajes en Hollywood. “Él ofreció sus declaraciones y respondió preguntas. Vino de forma voluntaria, y dejó el edificio después de que terminara el interrogatorio”, informó a la AFP Juan Ríos, portavoz del sheriff.

Hutchins fue trasladada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde falleció a causa de las heridas. Esto dijo Baldwin en Twitter tras conocerse la tragedia. “No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna”.

Hasta el momento, no se conoce si fue una bala de salva o una bala con proyectil lo que usó Baldwin. Sin embargo, el disparo alcanzó al director de la película, Joel Souza, quien recibió cuidados de urgencia. “Según los investigadores, parece que la escena que se filmó involucró el uso de un arma de fuego de apoyo cuando fue disparada”, dijo un comunicado de las autoridades. “Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil se descargó”.

¿Negligencia o accidente?

La Oficina del Sheriff dijo que la investigación “permanece abierta y activa” y no se han presentado cargos. Pero esta no es la primera vez que mueren personas dentro de un set de grabación. En 1993, mientras se filmaba El cuervo, el actor Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, murió tras recibir una bala de un arma que se suponía que tenía solo balas de salva. Además, tal como explica CNN, “las balas de salva pueden ser mortales si se disparan a muy corta distancia”. En 1984, el actor John-Eric Hexum murió en el set de Cover Up: Golden Opportunity después de apretar el gatillo a la altura de su cabeza.

“Todos contienen una carga, una pólvora que crea el ruido y el explosivo, la explosión visual, y por lo general es algún tipo de cable o algo que explota del arma cuando se dispara”, dijo Daniel Oates, exjefe de policía de Miami Beach y Aurora, Colorado. “Estas armas pueden ser muy peligrosas”, agregó Oates en el programa ‘New Day’ de CNN.

Al conocerse el deceso, la familia de Brandon Lee se pronunció. “Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins, con Joel Souza y todos los involucrados en el incidente en Rust”, se lee en la cuenta a cargo de su hermana, Shannon Lee. “Nadie debería ser asesinado por un arma en un set de filmación. Punto”.

Como se sabe, la familia Lee presentó una demanda civil porque las investigaciones revelaron que murió por una bala calibre 44 cuando su coprotagonista Michael Massee disparó un arma de utilería que creía que estaba cargada de salvas.

Una prometedora estrella de fotografía

La primera mujer candidata al Óscar en la categoría de mejor fotografía, Rachel Morrison, utilizó la redes sociales para hablar de lo sucedido con su colega Halyna Hutchins. “Estoy destrozada. Especialmente porque no me cabe la menor duda de que esta tragedia podía haberse evitado. No hay razón alguna para utilizar armas de fogueo cuando no cuesta nada añadir el tiro en post (producción)”.

Y es que, mientras el caso sigue en investigación, el cine lamenta la muerte de una artista en un set de grabación. El talento de Hutchins, casada y con un hijo, la llevó a ser catalogada en el 2019 por la revista American Cinematographer como una nueva estrella. Su preparación era fruto de “la nada” en la que se crió, una base militar soviética en el círculo polar Ártico “rodeada de renos y de submarinos nucleares”.

Estudió en Inglaterra y lo académico la llevó al periodismo internacional, pero volvió a los documentales en Europa y, una vez en Estados Unidos, la “soñadora”, “adicta a la adrenalina” -como se describió- buscó trabajar en Hollywood en más de un puesto de producción. Su última publicación en el rancho Bonanza Creek, hace apenas tres días, alcanzó más de un millón de reproducciones. Se ha quedado con el apelativo de “estrella rockera de la fotografía”, según recuerda su amiga y compañera de profesión Elle Schneider.