Xoana González defiende a Andrea San Martín de las críticas de la mamá de Juan Víctor

Andrea San Martín se ha visto envuelta en una fuerte discusión con Alicia Díaz, madre de su expareja Juan Víctor, quien acusó a la influencer de manipuladora y de tener descuidada a su nieta. Ante los diferentes ataques hacia la actual pareja de Sebastián Lizarzaburu, Xoana González se pronunció en defensa de la presentadora de televisión.

“La verdad que veo bastante mal a Andrea con este tema. (…) Nosotras hemos ido al parque y ella sacaba el brazo no sé de dónde y las agarraba, no sé cómo hace. D ebe estar pasándola bastante mal porque es una supermamá, debe estar viviendo un calvario , y con el tema de la expareja no pienso meterme porque son cosas de adultos, de papás, pero ojalá se solucione pronto”, acotó la argentina para Trome.

Además, la modelo opinó que tal vez Andrea y los padres de sus hijas lleven terapia porque siempre se tendrán que ver. “Ellos son una familia donde está Andrea, Sebastián, Juan Víctor, y (son) padres los tres, y van a tener que aprender a convivir toda la vida porque tienen una familia en común. Quizás puedan sentarse a conversar, con terapia de por medio. Hay que respetar los puntos de vista diferentes y llegar a acuerdos donde todos salgan beneficiados ”, manifestó.

El pasado 19 de octubre, la influencer brindó una entrevista al programa La banda del chino, donde mostró su indignación luego de que Alicia Díaz la llame narcisista y psicópata.

“Tengo que invitar a que se retracten respecto a esos adjetivos que han dado y digan: ‘Yo no puedo calificar a esta persona de narcisista ni psicópata porque no soy psicóloga, porque no puedo calificar a nadie de esa manera’. Que se retracten”, expresó Andrea San Martín.