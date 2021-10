Rafael Cardozo llora al reencontrarse con su padre tras 11 años sin verlo

Rafael Cardozo protagonizó un emotivo momento en la edición de este 22 de octubre en Mujeres al mando, donde la producción le organizó una conmovedora sorpresa y no pudo evitar derramar emotivas lágrimas. Todo empezó cuando Maricarmen Marín mostró unas imágenes del padre del ex chico reality, a quien no ve desde hace 11 años porque radica en Brasil. Por ello, la conductora le consultó qué sentía al ver a su progenitor en la pantalla.

“Tengo 10 años en Perú, voy a cumplir 11 en enero; yo he sacrificado… (tuvo que parar por la emoción)”, expresó. La conductora interrumpió sus palabras, pero no pudo evitar las lágrimas del invitado.

Tras estas palabras, la cumbiambera resaltó la sensibilidad del modelo y resaltó su calidad de persona. “Te abrazamos en este momento, Rafael. Te debo decir que la familia es importante. En esta oportunidad, hemos conocido a Rafael, que usted puede ver divertido, pícaro, pero él es muy disciplinado, es una persona muy entregada que está siempre buscando mejorar, buscando hacer cosas para seguir creciendo”, reconoció.

“Y es por eso que le tenemos un gran cariño aquí en Mujeres al mando. Te decimos que estamos muy feliz contigo, que vengas a alegrar un poquito esta mañana con tus ocurrencias”, agregó.

Luego de decir eso, Maricarmen Marín pidió que abran la puerta mágica para que Rafael vea la sorpresa que le habían preparado: “Que se abran las puertas, que tienen a alguien muy especial para ti que queremos que apachurres por siempre”, dijo muy emocionada.

Al ver a su padre, el exintegrante de Esto es guerra no pudo evitar quebrarse mientras se fundían en un tierno abrazo.