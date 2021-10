Mónica Sánchez se solidariza con Melissa Paredes tras ampay: “Estamos en un país machista”

El ampay de Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda ha remecido el mundo del espectáculo. Muchos personajes y figuras de la televisión han opinado al respecto, ya que la conductora de América hoy negó haberle sido infiel a su esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien aseguró que no se enteró de su separación hasta el mismo día que salieron las imágenes de Magaly TV, la firme.

Las redes sociales se inundaron de críticas y ataques hacia Melissa Paredes. Sin embargo, también hubo quienes salieron en su defensa y visibilizaron el machismo en los ataques hacia la conductora, así lo hizo la actriz Mónica Sánchez.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista nacional se solidarizó con su colega y aprovechó para compartir un mensaje de reflexión, en el que condenó los comentarios machistas.

“En el Perú, miles de hombres son infieles cada día, abandonan a sus hijos, cometen actos de abuso, de criminalidad, de infidelidad, todo el tiempo. Y, bueno, ya casi estamos acostumbrados a lidiar con ello. Siempre pensé que las personas son dueñas de sus actos, no somos quién para juzgarlos. No soy partidaria de eso y mucho menos de que se lucre con la vida privada de las personas”, expresó.

Asimismo, Mónica Sánchez señaló que el caso de Melissa Paredes no se abordaría de igual manera si un hombre hubiera sido el acusado de cometer un error similar.

“Sin embargo, he visto que una mujer joven comete un error o lo que fuera, sale en pantalla, se hace cargo, da una explicación, pide disculpas, da la cara -cosa que el 99,9 de hombres no solo no lo hacen, sino que ni siquiera lo esperamos ni lo exigimos- y viene una manada de críticas lapidarias impresionantes, que me hace recordar a tiempos pasados”, sentenció.

“Así que, desde aquí, expreso mi solidaridad a Melissa Paredes ” , agregó. La actriz pidió a sus seguidores que dejen de lanzar ataques contra la ex chica reality. Además, aseguró que la respeta por salir a dar la cara y reconocer que se equivocó.