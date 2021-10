Mónica Cabrejos tras ampay de Melissa Paredes: Creo que es atrevido juzgar la vida de los demás

Mónica Cabrejos reveló que prefiere estar enfocada en sus proyectos, soltera y feliz para no tener que llegar a la crisis matrimonial de Melissa Paredes con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. La presentadora de televisión ha preferido no opinar sobre el ampay de la actriz con su bailarín de Reinas del show, pues no se considera ninguna santa para comentar al respecto.

“ Creo que es un poco atrevido en mi opinión andar criticando o juzgando la vida de los demás. Todos nos equivocamos, y ya tienen bastante con lo que tienen . Con mi opinión ni se sentirán mejor (ni) peor, mejor me abstengo, que los santos de la farándula ya han hecho suficiente. Yo no me considero ninguna santa ”.

Además, la comunicadora indicó que nunca vivirá una situación similar al de la ex Miss Perú. “Eso no va a pasar porque no soy casada ni tengo pareja. Esa es la razón por la que soy soltera, porque todavía no sé lo que quiero en la vida y seguirá así forever”, aclaró para el Popular.

Por otro lado, la presentadora de televisión aseguró que es preferible no criticar cuando se trata del fin de un matrimonio. “ Es difícil meterse, al final las parejas lo resuelven entre ellos, por qué tenemos que meternos a opinar sobre las sábanas de otros ”, expresó.

Melissa Paredes ha sido muy cuestionada luego de contar la verdad del fin de su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba. A esta ola de críticas se ha sumado la conductora Rebeca Escribens. “Melissa, déjame decirte algo, pero la verdad, te hubieras quedado calladita y hubieras quedado mejor parada... y unas disculpas, porque las imágenes son concretas”, manifestó en su programa América espectáculos este viernes 22 de octubre.