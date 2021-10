Janet Barboza pregunta a cocinero si tiene novia: “De repente todavía no se entera”

Durante la emisión de América Hoy este viernes 22 de octubre, Janet Barboza ironizó una pregunta que le hizo al chef Brandon Altamirano, haciendo una evidente alusión al los hechos que viene protagonizando la actriz Melissa Paredes, quien días atrás fue captada besándose con Anthony Aranda, su pareja de baile del concurso Reinas del show.

En el segmento de cocina, Ethel Pozo le preguntó a Brandon Altamirano si él le cocinaba a su novia fuera de su negocio, a lo que el chef respondió de manera cortante que no lo hacía. En ese momento la popular ‘Rulitos’ le cuestionó a Altamirano si seguía con su pareja.

“Hay que preguntarle de frente al grano, ¿Brandon, sigues con tu novia? Hay que preguntarle, de repente él todavía no se entera”

La irónica pregunta, que evidentemente hacia referencia al ampay de la bailarina de Reinas del show Melissa Paredes, causó distintas reacciones en el set. Su compañero Edson Dávila manifestó que “la señora es bien fría siempre” . Por su parte, Cristhian Domínguez lanzó un par de carcajadas, mientras que Ethel Pozo comentó que “sus compañeritos eran increíbles”.

Sin embargo, Barboza aclaró que todo se trataba de “un poquito de humor”. “La vida hay que tomarla con un poquito de humor”, comentó.

Melissa Paredes acepta que fue un error dejarse ver con su bailarín

La bailarina de Reinas del show Melissa Paredes reconoció que fue un error mostrarse con el bailarín Anthony Aranda sin antes anunciar su separación con el ‘Gato’ Cuba.

“Lo sé y asumo mi error como mujer, porque soy una mujer responsable de mis actos, que sabe lo que hace. Me equivoqué y sobre todo por no hacer público algo que era tan obvio, que ya había conversado. Sí, ese fue mi gran error y ya no puedo hacer más respecto a eso”, explicó.

Melissa Paredes sobre Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “Es como estar durmiendo con el enemigo”

La modelo Melissa Paredes se pronunció sobre el comunicado que emitió su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba, en el que él asegura que no sabía que su relación había terminado. La actriz de telenovelas se mostró molesta al contar que se quedó sorprendida por las declaraciones del padre de su hija debido a que ambos habrían llegado a un acuerdo mutuo. Mencionó que ya no puede confiar más en él, pero asume que cometió un error al aparecer en el ampay de Magaly TV, la firme. “Es como estar durmiendo con el enemigo”, comentó.