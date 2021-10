Melcochita no teme tras citación de la Fiscalía: “Mi dinero es limpio y producto de mi trabajo honesto”

Melcochita asegura que tiene la conciencia tranquila y no siente temor por la citación de la Fiscalía, debido a la investigación en su contra por un presunto lavado de activos. De ese modo, el humorista, quien hace unas semanas tuvo que ser ingresado a un hospital de Estados Unidos de emergencia, aseguró que rendirá su declaración el 3 de diciembre y será vía Zoom, acompañado de su abogado. Al parecer, estaría más relajado, luego del cuadro de estrés que sufrió hace unas semanas.

“No le debo ni le temo a Dios, perdón, a Dios sí. Pero tengo la conciencia tranquila, nunca he delinquido, mi dinero es limpio y producto de mi trabajo honesto que todos saben cuál es ”, sostuvo en una conversación con El Popular.

Melcochita se descompensó y fue internado de emergencia tras caso de lavado de activos

Asimismo, el cómico comentó que su situación legal es en calidad de testigo: El documento del Ministerio Público es claro, me están citando en calidad de testigo no como investigado, que es cosa seria. “Algunos ya se alegraron porque piensan que me van a meter preso. Bueno, que ahora se mueran de la cólera”, mencionó.

Además, mencionó cómo es que se originó este conflicto legal en el que se ha visto involucrado. “Yo trabajaba con la esposa de Gerson Gonzales, dueño de la pollería La Granja Chicken. No sé qué lío tendrá él, pero a mí no me metan en esa nota, yo solo lavo mis pantalones y con las justas, nunca me metería en algo ilícito”, detalló.

Finalmente, Pablo Villanueva ‘Melcochita’ dijo que se sabe inocente y por eso no ha vuelto a tener cuadros de estrés que estén relacionados a este asunto legal.