Mayella Lloclla se siente orgullosa de haber sido parte de La reina del sur 3

La actriz peruana Mayella Lloclla concedió una entrevista para Plano Detalle, programa transmitido por la señal de TV Perú de lunes a viernes. En el espacio, la artista brindó datos inéditos de su participación en el rodaje de la serie mexicana La reina del sur 3, donde compartió escenas con Kate del Castillo y otros actores peruanos, como Gerardo Zamora, Emanuel Soriano y Rodrigo Palacios.

Lloclla mencionó estar orgullosa de que las ciudades de Cusco y Lima sean conocidas a nivel internacional gracias a la serie protagonizada por la mexicana Kate del Castillo.

“Me siento súper orgullosa de ser parte del staff y también porque han venido a nuestro país y se va a mostrar lo maravilloso que es tanto Lima como Cusco. Me hubiera gustado que se muestre la Selva, pero por tema de historia (no se pudo). También me alegra mucho que hayan tenido el soporte del staff peruano en cuanto a técnicos, profesionales. Qué lindo que en conjunto podamos lograr cosas grandes”, dijo Mayella a la entrevistadora.

Mayella Lloclla, quien dio vida al personaje de Catalina en El último bastión, tuvo tiernas palabras al referirse a Kate del Castillo, a quien considera un “ejemplo de persona”. “Súper buena onda, es una mujer de armas tomar, muy poderosa, muy sensible, muy sencilla, muy humana. De verdad, es como para tomar de ejemplo. Es una persona que pasó por muchas cosas, pero aún así ella sale con fuerza y sigue adelante”, reveló.

Asimismo, la protagonista de Dos hermanas confía en que su participación en este proyecto le abrirá las puertas a la internacionalización.

“ Es un gran proyecto que imagino yo que se van a abrir muchas puertas. Ahora recién lo he gozado porque hay mucha gente que ve la serie. Qué genial. Yo sabía que eran parte de la historia de La reina del sur, pero no había sido devota como otros peruanos que han seguido la serie, los fans. Era increíble la cantidad de mensajes que me han llegado, que se sienten orgullosos y las mujeres representadas por mí, así que yo siento una gran responsabilidad de ser parte de este proyecto”, agregó Mayella emocionada por el seguimiento que ha tenido su labor.

Mayella Lloclla cuenta cómo se enteró de que participaría en La reina del sur 3

La actriz peruana expresó su emoción por haber tenido la oportunidad de participar en la serie de Telemundo La reina del sur 3 junto con Kate del Castillo. En ese sentido, Mayella Lloclla reveló cómo se enteró de que había sido elegida para integrar el elenco de esta producción.