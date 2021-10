Magaly Medina sobre entrevista de Melissa Paredes en América hoy: “Con esto acabaron con ella”

Magaly Medina no se guardó nada y criticó la manera en cómo trataron a Melissa Paredes cuando se presentó en América hoy, el último jueves 21 de octubre. La actriz apareció en el set de televisión para dar detalles del vínculo que existe entre ella y su bailarín de Reinas del show. Sin embargo, la presentadora de espectáculos aseguró que el caso de la ex Miss Perú les sirvió para subir el rating del programa.

“Ellas jugaron a tener rating... Ellas dijeron a ella la mandamos como res al matadero y eso hicieron con Melissa Paredes. Ethel estaba en su papel de buena y la otra en su papel de siempre, entonces a destrozarla, porque con esto han acabado con ella en ese programa ”, expresó.

En la misma línea, la conductora cuestionó a las presentadoras del programa cuando hace unos días aseguraron ser una familia. “No creo que entre nunca más a ese programa y creo que se dio cuenta de lo que estaban haciendo en su propio programa, donde decían que era una más, que era una amiga, parte de la familia ”, indicó la comunicadora.

La modelo tomó la decisión de presentarse en el set de televisión para contar toda su verdad sobre el fin de su matrimonio con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Tras su descargo, Janet Barboza comentó que la también actriz se ausentaría por un tiempo del magazine.

Ante las palabras de la presentadora, Melissa Paredes no pudo evitar quebrarse y comentó que no permitirá que dañen lo que más ama. “Yo no vengo a decir esto para caerle bien o mal a alguien. (…) Estoy aquí porque me sorprendió muchísimo ese comunicado y no voy a dejar que nada ni nadie perjudique a lo que más amo en la vida”, finalizó.