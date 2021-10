Magaly Medina encara a Rebeca Escribens por no pronunciarse sobre Melissa Paredes

Magaly Medina volvió a tocar el tema de Melissa Paredes y su ampay con Anthony Aranda durante su programa del jueves 21 de octubre. La conductora se refirió al pronunciamiento de las diversas figuras de América Televisión, especialmente sobre Rebeca Escribens.

La presentadora de América Espectáculos se negó a hablar sobre la supuesta infidelidad de su compañera con el bailarín de El gran show, lo cual habría causado el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba.

“Si ustedes están esperando que yo emita un juicio de opinión, no lo voy a hacer, no, no es mi deber, no es mi trabajo y no lo quiero hacer. Pero me da muchísima pena el rompimiento de una familia, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Aparentemente veíamos una familia feliz”, fue el comentario.

Magaly Medina le reclamó a Rebeca Escribens por no referirse sobre el ampay e indicó que en otros casos parecidos sí ha emitido opiniones.

“A mí la que me asombro que se haya mordido la lengua hoy es Rebeca Escribens, no quiso hablar del tema. Y ella, cuando ve cosas como lo de Josimar, lo de los otros cantantes, les jala las orejas, les dice cosas”, dijo la figura de ATV.

Del mismo modo criticó la función que cumple la conductora en su pequeño bloque de espectáculos dentro del noticiero de América TV.

“Para qué está ahí, ¿Para leer el teleprompter, para cantar una canción, para bailar, para fregar a Verónica Linares, para hacer un chiste?”, agregó.