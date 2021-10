Magaly Medina critica llanto de Ethel Pozo por Melissa Paredes: “Digna hija de su madre”

Tras las declaraciones de Melissa Paredes en América hoy, la conductora Magaly Medina criticó las actitudes que tuvieron las presentadoras de ese programa cuando empezaron a hablar sobre la separación de su compañera y de su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba. En un momento, la figura de ATV se refirió al llanto de Ethel Pozo, que generó muchas reacciones de los televidentes en las redes sociales.

La conductora de Magaly TV, la firme recalcó que Melissa Paredes no considera a la hija de Gisela Valcárcel en su círculo cercano, pues así también lo afirmó la ex chica reality.

“Los ‘lloriqueos’ de Ethel (Pozo) porque ella se alucinaba la mejor amiga de Melissa Paredes. Todos los días hablaban de que Melissa (Paredes) le presentó a su novio... A ella (por Ethel Pozo) no se le ocurrió mejor idea que abrir su programa en modo ‘lloriqueo’”, expresó.

“Se le veía patética... Digna hija de su madre (por Gisela Valcárcel)”, agregó. Luego, afirmó que no cree en el llanto de Ethel Pozo y aseveró que hay mucha hipocresía en la televisión nacional. “Algún día llorarás de corazón y no de fingida e hipócrita”, dijo.

Para Magaly Medina, la ex chica reality le hizo un desplante en pleno programa a la hija de presentadora de Reinas del show. “Le hizo el desaire público porque después de estar llorando, Melissa dijo ‘que ella no sabía (de la separación) porque solo a su entorno más cercano le había contado’. Con esto le dijo ‘aguanta tu coche que tú no eres de mi entorno cercano’”, enfatizó.