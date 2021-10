La cantante Alessandra Rosaldo aclaró su supuesto divorcio con Eugenio Derbez

El jueves 21 de octubre, Alessandra Rosaldo se presentó en el programa mexicano Venga la alegría y habló sobre los rumores de divorció con Eugenio Derbez, con quien lleva casada desde hace 15 años y tienen una hija.

No es la primera vez que hay rumores de superación entre la pareja mexicana. En junio de este año, Martha Figueroa, del programa Con permiso, inició con los rumores acerca del divorcio entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo y mencionó que la pareja ya no se soportaba. Ante ello, la actriz lo desmintió en el programa De primera mano.

Ahora, Alessandra nuevamente negó las diversas especulaciones y aclaró que pese a los altibajos que han tenido se mantienen unidos.

“Absolutamente no, absolutamente es falso, nuestra relación está muy bien. No es la primera vez, nos han separado, divorciado y vuelto a separar muchas veces. Llevamos 15 años juntos, claro que hemos tenido nuestros altibajos y tropezones ”, expresó.

En anteriores ocasiones, el actor mexicano dio una entrevista al mismo programa mexicano y dijo que sí estaban separados, pero solo por cuestiones de trabajo. “Sí estamos separados, ella está ahorita por otro lado documentándose y yo estoy ahorita con ustedes”, bromeó.

Luego, mencionó que ha tenido una agenda muy cargada con diversos proyectos, pero que cuando los finalicé podrá estar junto a su familia.

“Lo que pasa es que ha sido un año muy difícil porque he tenido que trabajar mucho, tuve una serie, luego una película, luego otra serie. Casi no he estado con ella en estos meses, pero después de esto creo que sí voy a poder estar con ella el resto del año”, concluyó.