Juan Víctor aclara a Andrea San Martín: “Todo empezó en 2019, no cuando no rehízo su vida”

¡No se queda callado! Juan Víctor desmintió a la madre de su hija, Andrea San Martín, quien deslizó que todo este conflicto que ha desencadenado una demanda, se debe a que él estaría celoso de Sebastián Lizarzaburu, pues mencionó que su actitud cambió desde que retomó su relación con el ex chico reality. “Yo vengo recibiendo constantes ataques desde marzo de este año (…) ¿Dónde explota el tema? Cuando yo decido rehacer mi vida”, dijo entre lágrimas el pasado martes 19 de octubre en La banda del Chino.

De ese modo, el piloto recurrió a sus redes sociales para explicar desde cuándo inició esta situación con la modelo. En sus historias de Instagram, reveló que los problemas con la también empresaria vienen desde hace dos años, antes de la pandemia.

“(Dice que) todo inicio en marzo de este año NO… Todo empezó en diciembre de 2019, cuando me negaron el permiso de viaje de mi hija y tuve que rogar y rezar para que me lo den. No cuando rehízo su vida”, indicó.

Publicación de Juan Víctor Foto: Instagram

Madre de Juan Víctor Sánchez arremete contra Andrea San Martín: “No creemos en tus lágrimas”

La madre de Juan Victor Sánchez criticó a Andrea San Martín por aparecer llorando en un audio que difundió el popular ‘Samu’, fundador del portal Instarándula. A través de su cuenta oficial de Instagram, Alicia Díaz se mostró indignada con la actitud de la modelo hacia su hijo y la acusó de victimizarse.

“Seguimos con el mismo patrón de conducta: llantos para victimizarnos, por favor. Hemos llegado a un punto en que alguien tiene que detener toda esta careta que se pone. No creemos en tus lágrimas. ¡Ya no!”, aseveró.