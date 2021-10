Jamie Lynn Spears revela que sus padres la presionaron para que abortara a sus 16 años

La actriz Jamie Lynn Spears, quien fue la protagonista de la famosa serie adolescente Zoey 101, publicará un libro titulado Things i should have said, que saldrá a la venta en el 2022. En este escrito, la hermana de Britney Spears comparte uno de los momentos más complicados que le tocó atravesar cuando apenas tenía 16 años y estaba embarazada.

El portal TMZ indica que obtuvo varios fragmentos del libro de Spears, donde ella revela que, al confesarle a sus padres que estaba embarazada, ambos la presionaron para que abortara, ya que aseguraron que un hijo limitaría su carrera artística .

La actriz cuenta que tanto sus padres como su equipo de trabajo hablaban de su embarazo como si se tratara de un simple “error” y posteriormente intentaron convencerla de que la mejor opción era dar en adopción al bebé.

Jamie Lynn Spears dio vida al personaje de Zoey en la serie juvenil Zoey 101. Foto: Jamie Lynn Spears/Instagram

“Vinieron a mi habitación tratando de convencerme de que tener un bebé en este momento de mi vida era una idea terrible: ‘Matará tu carrera. Joven. No sabe lo que está haciendo. Hay píldoras que puede tomar. Podemos ayudarla a solucionar este problema. Conozco a un médico’”, cita el portal TMZ. “Todos a mi alrededor solo querían hacer este problema desaparecer”, continúa.

Asimismo, Jamie revela que le quitaron el teléfono para que no pudiera comunicarse con las personas de su círculo más cercano, incluida su hermana Britney Spears, para mantener el embarazo en perfil bajo.

Jamie Lynn Spears se convirtió en madre por segunda vez en abril del 2018. Foto: Jamie Lynn Spears/Instagram

Jamie asegura que su hermana Britney le hizo mucha falta en aquella etapa de su vida. “La necesitaba más que nunca y ella no pudo ayudarme en mi momento más vulnerable. Hasta el día de hoy, el dolor de no poderle decir a mi hermana todavía perdura”, se lee en un fragmento.

Finalmente, la artista asegura en dicho libro que su equipo de trabajo llegó a un acuerdo con la revista OK! para revelar la noticia de su embarazo y darles las primeras imágenes.

Jamie Lynn Spears tiene dos hijas. Foto: Jamie Lynn Spears/Instagram

La protagonista de Zoey 101 narra que fue con su madre a una cabaña para esconderse hasta que saliera el artículo. En aquel lugar pasaron juntas el Día de Acción de Gracias, donde su progenitora no disimuló su decepción por la decisión que había tomado al convertirse en madre a los 16 años.