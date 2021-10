Flavia Laos fue sorprendida con ramo de rosas de un admirador secreto

Feliz y agradecida. Así reaccionó Flavia Laos cuando su compañera de viaje, Lorena Borrego, descubrió el ramo de rosas en el cuarto que comparten en Tulum. La protagonista de VBQ quedó sorprendida cuando su amiga leyó la tarjeta y descubrieron que el regalo era para ella.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Flavia agradeció al galán misterioso con el siguiente mensaje:

“Gracias. No sé quién eres, pero GRACIAS” , se puede ver en la historia de la red social.

Horas después, la bailarina publicó la fotografía del ramo de rosas rojas junto a un tierno agradecimiento. “Qué lindo recibir esto. I love it” . Inmediatamente, las compañeras en México protagonizaron un divertido momento, cuando la modelo inició a regar sus rosas.

Flavia Laos sobre supuesto romance de Patricio Parodi y Luciana Fuster

El chico reality ha sido muy vinculado con diversas compañeras del set de televisión como Rosángela Espinoza y Luciana Fuster, siendo esta última con la que se le ha visto más veces en lugares públicos.

Patricio Parodi anunció el fin de su romance con Flavia Laos en agosto de este año. Semanas después, se le vio muy cercano a Luciana Fuster, con quien trabaja en Esto es guerra y radio Onda Cero. No obstante, la pareja aclaró que solo son amigos.

Sumado a las especulaciones, el último fin de semana, el popular ‘Pato’ Parodi fue captado muy cariñoso con una joven muy parecida a la influencer. Según Rodrigo González y Gigi Mitre, sí se trataba de Fuster. Al respecto, Flavia Laos comentó: