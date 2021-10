Eva Ayllón bromea con Joey Montana en La voz kids: “Le dices lo mismo a todos los concursantes”

Este viernes 22 de octubre, el concursante Stefano González se presentó en La voz kids y encantó a Joey Montana y Eva Ayllón con su voz. Ambos entrenadores hicieron lo posible para convencer al pequeño, pero quien logró arrebatarle a la cantante peruano el concursante fue el Montana.

La primera en opinar y convencer a Stefano que integre su equipo fue la interprete de “Ritmo, color y sabor”. “Yo necesito tu voz, necesito que me acompañes, que me hagas el honor de acompañarme en este equipo, el cual estará conformado por ti y otras increíbles voces”, expresó Eva.

Luego de los halagos al joven concursante, se dirigió a Joey. “Este señor anda diciendo mentira y media”, añadió entre risas la entrenadora.

En eso, el interprete de “Picky” dijo que le hacia falta una voz así porque sus compañeros ya tienen voces similares en sus equipos.

“ Oye, tú le dices lo mismo a todos ”, interrumpió Ayllón, lo que generó las risas de los demás.

Ante ello, Joey desmintió lo dicho por su compañera y se dirigió a Stefano. “Toda la gente en casa va a estar loca contigo, no solo por cómo te ves, sino por tu talento, tienes un talento impresionante. Me gustaría tenerte en mi equipo porque le hace falta el paquete completo. Podemos hacer mil cosas juntos, podemos llevar esto a otro nivel, y me gustaría que llegaras a la final”, sostuvo.