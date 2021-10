Eugenio Derbez: Vadhir se pronuncia sobre polémica por la estatua de su papá en Acapulco

El intérprete de “Mi soledad”, single que canta junto con su compatriota Kunno y el peruano Ezio Oliva, habló por primera vez sobre el mal rato que pasó su papá, Eugenio Derbez, al enterarse de los atentados que sufrió su estatua en conmemoración a su trabajo en Acapulco.

Vadhir fue uno de los invitados a los Premios Eliot Awards, donde fue el encargado de presentar una de las categorías y estuvo acompañado por una de las hermanas del youtuber Juanpa Zurita. Dicho festival reconoce cada año a las figuras más importantes del mundo digital de habla hispana.

“Según yo, no; la verdad, no estoy muy enterado del tema. Si la gente le quiere dar su toque a la estatua, pues adelante, no es un tema que hablemos o estemos preocupadísimos. La verdad, no pasa nada”, explicó el artista para las cámaras del programa mexicano Venga la alegría.

Como se sabe, la estatua fue inaugurada en Acapulco en homenaje al esfuerzo de todos estos años del actor y productor Eugenio Derbez. Asimismo, el día de la ceremonia, algunas personas inconformes con el reconocimiento protestaron y la cubrieron con plástico.

Eugenio Derbez: miles de ciudadanos rechazan la estatua en su honor en Acapulco

Tras la develación de una escultura de Eugenio Derbez en Acapulco por su esfuerzo y sacrificio para seguir mejorando la ciudad, miles de personas mostraron su rechazo hacia ella.

Este reconocimiento se lleva a cabo a raíz del estreno de la serie Acapulco, la cual es protagonizada por el actor. En esta producción de Apple TV+, el exprotagonista de La familia P. Luche le da vida a Máximo Gallardo, quien es un mesero dentro de uno de los hoteles del conocido puerto.

Sin embargo, los ciudadanos explicaron que su molestia no es con el actor, sino con las palabras usadas en la placa. “Inauguración de la glorieta ‘Eugenio Derbez’. En agradecimiento a su aportación y difusión de Acapulco en el mundo”. Aseguran que otros artistas mexicanos han hecho mucho más por Acapulco que el actor.