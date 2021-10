Ethel Pozo con dolor de cabeza por Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: “He tomado pastillas”

El sabatino Al sexto día de Panamericana Televisión difundió, el viernes 22, un avance de las declaraciones que brindaron los compañeros de trabajo de Melissa Paredes en América hoy sobre el anuncio de su separación tras ser captada con el bailarín Anthony Aranda. Una de las que se mostró más afectada fue la conductora Ethel Pozo, quien señaló que su salud se resintió por la conmoción que ha provocado la separación de la modelo y el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Ayer he estado muy conmovida. Me he tomado pastillas para que me pase el dolor de cabeza”, declaró la conductora de Mi mamá cocina mejor que la tuya.

El último jueves, en el set de América hoy, Ethel Pozo dijo: “No puedo evitar emocionarme, me duele la situación”. Esto fue antes de anunciar la presencia de Melissa Paredes para que brinde sus primeras declaraciones tras ser captada por las cámaras de Magaly TV, la firme junto a Anthony Aranda, bailarín de Reinas del show.

“Tengo sentimientos encontrados (…). Acá estamos intentando ser objetivos, aunque el corazón está partido. El público no tiene por qué juzgar. Como te dije en el camerino: ‘Tú has cometido un error, legalmente estás casada’”, dijo entre lágrimas la presentadora.

Ethel Pozo incluso llegó a afirmar que los amigos de Melissa Paredes desconocían que ella estaba separada, algo que la modelo y actriz desmintió rápidamente al decir que su círculo cercano de familiares y amigos si lo sabían, solo que ella no se lo contó a sus compañeros del programa.