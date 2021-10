Edson Dávila ‘Giselo’ bromea con ser conductor de América hoy tras salida de Melissa Paredes

Edson Dávila, mas conocido como ‘Giselo’, aprovechó que Melissa Paredes se alejará del programa América hoy para mencionar que desea tomar el lugar de Paredes, quien salió del espacio sin fecha concreta de retorno.

Asimismo, el magazine mostró imágenes de Edson afuera del canal pidiendo a la persona encargada de seguridad que lo dejara entrar, ya que el productor Armando Tafur lo despidió por no cumplir un reto de altura.

“Señor, déjeme ingresar. ¡No me toque! Mucho cuidado, no me toque, señor”, se le escuchó decir al popular bailarín. Luego de ese momento, soltó el polémico comentario. “Hermana, justo que Melissa se va, yo puedo ser conductor. ¿Y me pasa esto ?”, señaló y generó las risas de todos los presentes. “Papi Armando, perdóname, contigo me inicié en el 2016″, añadió.

Janet Barboza le recordó a los televidentes porque lo habían retirado del programa. “Hubo un papelón de Edson Alexis y fue el motivo por el que fue despedido”, indicó.

En ese momento, sus compañeros Ethel Pozo y Christian Domínguez salieron en defensa de ‘Giselo’. “Siempre hace lo que el productor le dice”, contó el cantante de cumbia. Luego de que sus compañeros lo ayudaran, Edson Dávila regresó al set y fue contratado nuevamente.

Fiel a su estilo, Edson dio otro peculiar comentario que sorprendió. “ Ya lo logramos, Christian. Sacamos a una, falta otra ”, concluyó a modo de broma.

Melissa Paredes deja América hoy tras protagonizar ampay con bailarín

El jueves 21 de octubre, Melissa Paredes se presentó en América hoy para contar su verdad. Asimismo, a su paso por el set de América se comunicó que se alejará del espacio sin fecha concreta de retorno.