Daniela Feijoó sobre su papel en Luz de luna: A veces me dicen ‘eres la mala’ y no es solo eso

Daniela Feijoó es una actriz de retos. La joven de 24 años inició su carrera en la televisión cuando aún estudiaba Artes Escénicas con especialidad en Teatro, una experiencia que describe como “retadora y emocionante”, pues intentó aprovechar todo el aprendizaje que le brindó Del Barrio Producciones con su papel de Silvia en la telenovela Mi esperanza.

Chapa tu combi, Señores papis y Mi vida sin ti, son otras de las producciones en las que Daniela Feijoó participó con personajes protagónicos. Actualmente encarna a Mabel en la sintonizada telenovela Luz de luna, donde comparte roles con Nicolás Galindo, Gonzalo Molina, Gustavo Borjas y Maríajosé Vega.

Mabel estuvo cerca de su final por la venganza de Eus ¿es la escena más fuerte que te has hecho?

En Luz de luna, sí, esa ha sido la más fuerte hasta ahora. La hemos grabado hace un par de días, no sabemos aún qué va pasar con la historia.

Ustedes también están a la expectativa porque se enteran de lo que viene para sus personajes sobre la marcha...

Sí, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp del elenco y cada vez que llega un capítulo nuevo lo comentamos en el chat y estamos todos súper ansiosos de saber qué más va suceder, porque nosotros no sabemos el final de la novela ni el final de nuestros personajes. Además, la historia va cambiando, va variando, dependiendo de la respuesta del público, nada es seguro. Esa escena entre Mabel y Eus la hemos grabado hace un par de días y estamos a la expectativa de saber qué va pasar.

¿Qué quisieras para Mabel?

Yo estoy encantada con el personaje, porque es algo completamente nuevo, las situaciones que Mabel ha atravesado desde que empezó la novela, las he disfrutado mucho. Ella es tan distinta a mí, tan distinta a mi personalidad, son situaciones que yo como Daniela no he pasado para nada, ponerme en la piel de un personaje como ella, yo lo disfruto mucho. El buscarle el lado humano también, a mí me gustaría saber qué va pasar con su embarazo.

¿Mabel es tu primer antagónico?

Sí, es mi primer papel antagónico.

¿Cómo construyes este personaje?

Mabel está siendo uno de los más retadores. Desde la primera vez que leí la escena en el casting, sentí una conexión súper fuerte con ella. Yo quería ser Mabel desde ese momento porque sentía que le podía aportar mucho al personaje también. Es algo totalmente diferente de lo que ya había hecho y tenía muchas ganas de poner mi granito de arena con Mabel.

Daniela Feijóo es una actriz peruana de 24 años. Su primera incursión en el cine fue con la película Mundo gordo. Foto: Daniela Feijoó / Instagram

A veces me dicen ‘eres la mala’ y no es solo eso, sino que ha llegado ahí por algo, el personaje es así por una razón. Lo bacán de Luz de luna es que te va contando un poco del pasado y del presente, entonces vas entendiendo cómo ese personaje ha llegado a ese momento de su vida .

¿Sueles improvisar al interpretarla?

No suelo improvisar mucho con Mabel. Dependiendo de la escena también, en la última que es fuerte, procuro tener bastante bien estudiada la escena. También el trabajo es con los guionistas, ellos tienen una idea que se junta con tu idea, con la del director y las de tus compañeros en escena.

Daniela tú tienes una formación como actriz, pero sabemos que como en toda carrera una cosa son las clases y otra muy distinta es la cancha...

En Mi esperanza yo estaba en el tercer año de la carrera y era la primera vez que actuaba en televisión. Yo he estudiado Artes Escénicas afocada en Teatro, venía de hacer obras de teatro y era la primera vez que trabajaba en televisión, que es algo totalmente distinto. Para mí fue una experiencia increíble y va ser inolvidable, uno por el elenco que tenía Mi esperanza, por los papás que me tocaron, eran Érika Villalobos y Bruno Odar, yo admiraba su trabajo desde siempre.

Daniela Feijoó interpretó a Olenka en la telenovela Mi vida sin ti. Foto: captura de América TV

Además de que fue una sorpresa grande porque yo imaginaba que mi primer papel iba ser una aparición pequeña y me doy con la sorpresa del tremendo elenco. El primer pensamiento que tuve fue ‘este es el momento de poner a prueba todo lo que he estado estudiando’, no desaprovechar la oportunidad y aprender todo lo que pueda.

¿Siempre quisiste ser actriz?

Siempre, toda mi vida, es la típica que te dicen ‘sí, desde pequeña’. Realmente siempre quise ser actriz.

¿Si no fueras actriz has pensado en dedicarte a otra carrera o tener otro proyecto?

Sinceramente no me veo haciendo otra cosa, pero cuando yo decidí que quería estudiar actuación como carrera, hubo algunos problemas en mi familia y tuve que hacer una lista de opciones aparte. En mi lista estaba la carrera de Derecho, Marketing y Publicidad. Pero ahora hago una mirada al pasado y no me imagino en ninguna de esas carreras, la verdad.

Daniela Feijoó encarnó a la abogada Valentina en la telenovela Señores papis. Foto: captura de América TV

Hiciste obras de teatro virtuales durante el confinamiento...

Sí, hice una con Liliana Trujillo. Fue algo totalmente nuevo, creo que hasta ahora nos seguimos adaptando, pese a que el teatro ya está volviendo a su forma presencial. Particularmente el teatro virtual no considero que sea algo cercano como el teatro. La experiencia que tienes en una de estas obras virtuales, no es cercana al sentimiento de ver una obra en vivo, yo no lo disfruté tanto, sí disfrute el proceso de hacer algo nuevo, de probar, pero para seguir haciéndolo creo que no es lo mío. Yo necesito el contacto con las personas, el contacto con mi compañero de escena, es más como el disfrute.

¿Te sientes más cómoda en el teatro o en la televisión?

Es que es tan distinto que no puedo hacer una comparación y elegir. Son dos experiencias totalmente distintas, las dos me gustan mucho. El teatro fue la primera plataforma en la que yo estuve, le tengo un cariño muy especial, además de tener al público cerca, es en vivo. La acción del personaje tiene un cambio constante a raíz de las reacciones del público, es una sensación indescriptible, no lo puedo comparar con nada.

Pero la televisión también tiene su encanto, te da la oportunidad de repetir una escena si es que no te sientes tan conforme, de ir construyendo poquito a poquito, de sorprenderte con el cambio de tu personaje, de leer la reacción del público después. Empiezas a encontrar distintos elementos que no son propios del teatro pero que también tienen su encanto. Disfruto mucho todo lo que sea actuación y que tenga contacto directo con el público.

Daniela Feijoó inició su carrera en la televisión con el personaje de Silvia Amado en la telenovela Mi esperanza. Foto: captura de América TV

¿Ya tuviste acercamientos con producciones cinematográficas?

Sí, justo me enteré de que yo grabé una película antes de pandemia y la terminamos después del confinamiento. Se llama Mundo gordo de Big Bang Films, ya tiene una fecha aproximada de estreno, va ser durante la segunda mitad del próximo año (2022). Estoy muy emocionada porque va estar súper divertido, es la primera vez que hago cine, es una comedia. La historia está muy divertida. Estoy muy emocionada de ver mi participación.

Posiblemente va poder ser estrenada en las salas de cine...

Sí, es la idea, creo que por eso han pateado el estreno un poco más para finales del otro año, la idea era que sí fuera presencial para tener la experiencia completa.

¿Qué personaje ansías interpretar después del antagónico de Mabel?

Yo me moría por hacer algo como Mabel y ya lo tengo, pero más adelante me gustaría hacer ciencia ficción en cine, alguna súper heroína, creo que eso es complicadísimo. Me gustaría saber cómo funciona.