Charly García: siete canciones que no te puedes perder del cantante argentino

Este sábado 23 de octubre, Charly García, cantante y compositor argentino, cumple 70 años de vida y lo celebrará rodeado de decenas de conmemoraciones en su honor, organizados por el ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, entre otros artistas que también le rinden homenaje. Aunque ya componía desde los nueve años, según lo que refirió en varias oportunidades, su trayectoria musical empezó en el años 1969 cuando formó parte de Sui Generis, banda que fundó junto a su compañero Nito Mestre.

La estrella argentina ha publicado casi 30 discos de estudio, hasta el último en 2017, titulado Random, éxitos que son repartidos entre su etapa como solista y también de otros proyectos que creó como La máquina de hacer pájaros y Serú Girán.

Sus influencias musicales

Gracias a The Beatles, Chopin, Erik Satie, Yes, The Clash, Brian Eno y The Who, el ‘rockstar’ argentino comenzó a definir y apropiarse de su estilo musical.

Repertorio musical

Con el fin de rememorar un año más de nacimiento de Charly García, recordaremos estas siete canciones de la carrera del cantante, que sin duda alguna, hicieron bailar, saltar y deleitar a todos sus fans.

1. “Los dinosaurios”

Tal como lo ha revelado en diversas entrevistas, esta es una de las canciones favoritas de Charly García. Este tema, escrito por él, fue lanzado en 1983 y es parte de su segundo disco como solista: Clics modernos.

2. “No me dejan salir”

Este es uno de los temas más conocidos de su vida como solista y propulsor de su despliegue musical a nivel internacional.

Entre los músicos que lo acompañan en el video, está el entonces desconocido Fito Páez, quien formaba parte de su banda.

3. “Canción para mi muerte”

“Hubo un tiempo que fui hermoso / Y fui libre de verdad”, son las primeras líneas de “Canción para mi muerte”, el primer éxito que Charly García realizó junto a Nito Mestre, en la agrupación Sui Generis. Ese sencillo forma parte de Vida, el disco debut de la banda que lanzaron en 1972 y recopiló también otras composiciones que calaron en los oídos de adolescentes argentinos como “Necesito” y “Amigo vuelve a casa pronto”.

4. “Confesiones de invierno”

Esta canción le dio el título al segundo álbum de Sui Generis, publicado en 1973. Fue compuesta y cantada por Charly García, a pedido suyo. Con un tono más íntimo, el artista originario de Buenos Aires entona las primeras líneas: “Me echó de su cuarto, gritándome / ‘No tienes profesión’ / Tuve que enfrentarme a mi condición / En invierno no hay sol’”.

5. “Qué se puede hacer salvo ver películas”

Una vez disuelta la banda Sui Generis, Charly creó La máquina de hacer pájaros, un nuevo proyecto donde pudo realizar diversos experimentos musicales de manera más íntima. La canción “Qué se puede hacer salvo ver películas”, fue parte de su segundo álbum Películas, que narra acerca de su paso por el rock sinfónico, que estaba en un gran auge dentro de su carrera.

6. “Demoliendo hoteles”

Este sencillo trata sobre lo que sucedió en un hotel de la ciudad de Mendoza, al oeste de su país natal. En ese lugar, García se alojó en el año 1983 y fue autor de varios destrozos.

Resulta curioso que, muchos años después, esa misma ciudad sería el escenario ideal para el icónico personaje, donde realizó una de sus más grandes locuras: se lanzó desde un noveno piso a la piscina del hotel donde estaba hospedándose.

7. “Raros peinados nuevos”

Esta joya musical forma parte del álbum Piano bar, donde las letras cuentan lo que vivía el autor en esos años de inspiración: “Si lo que te gusta es gritar, desenchufa el cable del parlante”, se puede leer en las estrofas.

Sin duda alguna, el genio Charly García encandiló y conquistó los oídos de miles de argentinos y argentinas, que gozaron con cada una de sus canciones y composiciones, generación tras generación. Luego de 70 años, sigue siendo una estrella icónica del rock en ese país y a nivel mundial. Sus canciones sobrepasaron fronteras.