América hoy arrasó en rating con las declaraciones de Melissa Paredes tras ampay

Magaly TV, la firme fue el primer programa en revelar imágenes del ampay de Melissa Paredes y el bailarín de Reinas del show Anthony Alcantara. Ante ello, el jueves 21 de octubre, la conductora se presentó en América hoy para dar detalles de lo sucedido y explicó que estaba separada de su esposo Rodrigo Cuba desde fines de setiembre. Asimismo, ante las polémicas que se suscitaron, el espacio logró alzar sus puntos de rating.

En su paso por el programa de América TV, Melissa Paredes no pudo contener las lágrimas y mencionó que ya no confía en Rodrigo Cuba, ya que habían acordado que no se informaría de su separación hasta diciembre.

“ Es fuerte, sobre todo porque él y yo habíamos acordado algo. Yo confié en su palabra. ¿Qué acordamos, Janet? Él sabía toda la verdad. Yo le dije la verdad desde que sentí que alguien te atrae (…), desde finales de septiembre”, indicó la ex reina de belleza.

¿Cuál fue el rating que hizo América Hoy el jueves 21 de octubre?

¡Arrasó en su horario! Este jueves 21 de octubre, tras la entrevista que se le realizó a Melissa Paredes sobre su infidelidad al futbolista ‘Gato’ Cuba. América hoy hizo 12 puntos de rating en Lima, según las cifras de Ibope.

El programa de América TV hizo más puntos de lo que acostumbra lograr a diario y se consolidó como el noveno programa más visto del día.