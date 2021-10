Alec Baldwin y otros trágicos accidentes que dejaron muertes durante grabaciones

Alec Baldwin acabó con la vida de una miembro de su equipo de producción accidentalmente, quien era directora de fotografía, suceso en el cual también hirió al director Joel Souza, conmocionó a los Estados Unidos y a los seguidores de Hollywood. En medio de la filmación de la película “Rust”, el conocido actor lanzó disparos con un arma de utilería, provocando daños que desencadenaron en el fatídico desenlace. En esta nota recordaremos otros momentos donde destacados actores han estado involucrados en tragedias de trabajo.

PUEDES VER: El actor Alec Baldwin dispara arma de utilería y mata accidentalmente a integrante de rodaje

Trágicos accidentes en un set de grabación

Brandon Lee

El actor Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, murió en 1993 cuando fue alcanzado por la bala de un arma que se suponía que tenía solo balas de salva, en plena filmación de la película “El Cuervo”; sin embargo, el arma tenía una bala alojada en el cañón. “Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza y todos los involucrados en el incidente en “Rust“. Nadie debería morir nunca con un arma de fuego en un set de filmación. Punto”, declaró la familia en aquel momento a través de un comunicado.

Brandon Lee

John Eric Hexum

El actor estaba jugando con una pistola en medio de las grabaciones de “Cover Up: Golden Opportunity” y falleció luego de poner el arma en su cabeza y apretar el gatillo. La bala empujó un pedazo de su cráneo hacia su cerebro y una semana después fue desconectado de la sonda que lo mantenía con vida.

Hexum

Vic Morrow

Morrow dejó de existir junto con dos niños actores en 1982 cuando un helicóptero se estrelló sobre ellos en la realización de “Twilight Zone: The Movie”. Fue declarado como homicidio involuntario del director John Landis.

Vic Morrow

¿Quién es Alec Baldwin?

El destacado actor Alec Badlwin nació el 3 de abirl de 1958, y se ha caracterizado por protagonizar o ser actor de reparto en varias producciones como Beetlejuice, El aviador, The Departed y The Cooler, siendo por esta última nominado a varios Oscar y Globo de Oro. Es en la serie 30 Rock donde obtiene su mayor éxito con su papel de Jack Donaghy, logrando dos Emmy y tres Globo de Oro. No obstante, el asesinato accidental por parte suya hacia la directora Halyna Hutchis fue un momento amargo que nunca olvidara.

Según TMZ, la directora de fotografía recibió un disparo en la clavícula y murió en medio de su traslado en helicóptero cuando intentaban salvarla. “No está claro si la persona que cargó el arma colocó balas adentro por error o si algo se alojó en el cañón que golpeó tanto al director como al director de fotografía”, indicó el medio estadounidense.