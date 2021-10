Alec Baldwin EN VIVO: últimas noticias sobre el accidente que causó la muerte de la directora Halyna Hutchins

El actor Alec Baldwin fue el protagonista de un lamentable incidente durante el rodaje de la película Rust. El último jueves 21 de octubre: el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente un arma de utilería durante el rodaje de una película. En el hecho murió la directora de fotografía, Halyna Hutchins, de 42 años, y quedó herido el director de la cinta Joel Souza.

Según informaron medios como TMZ, la víctima recibió un impacto de bala en la clavícula y falleció mientras era trasladada de emergencia al hospital en un helicóptero. Alec Baldwin, de 63 años, protagoniza la película de género western llamada Rust. Él interpreta a un forajido cuyo nieto es acusado de asesinato y con quien huye cuando es sentenciado a la horca por un crimen. De momento la cinta ha quedado interrumpida.

Caso Alec Baldwin: últimas noticias

En Vivo: Últimas noticias del caso Alec Baldwin

Alec Baldwin mata accidentalmente a la directora de fotografía

Este jueves 21 de octubre, un evento trágico se suscitó en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, durante el rodaje de un tiroteo de la película Rust. El actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería y provocando la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins de 42 años. También hirió al director Joel Souza, quien se encuentra actualmente en un hospital.

“No está claro si la persona que cargó el arma colocó balas adentro por error o si algo se alojó en el cañón que golpeó tanto al director como al director de fotografía”, indicó el medio estadounidense TMZ. La directora de fotografía recibió el impacto de bala en la clavícula y, cuando era trasladada en helicóptero hacia el hospital, falleció según la información difundida por el mismo medio.

¿Quién era Halyna Hutchins?

La filmógrafa Halyna Hutchins, originaria de Ucrania, tenía más de 50 proyectos en su haber. Sin embargo, su exitosa carrera se vio truncada por el inesperado disparo de Alec Baldwin durante el rodaje de Rust. Halyna Hutchins se graduó en la carrera de cinematografía en el Conservatorio AFI, en el año 2015. Desde entonces, se ha establecido en Los Ángeles y ha trabajado en diversos proyectos de la industria de Hollywood, convirtiéndose rápidamente una de las directoras de fotografía más talentosas del medio.

Entre sus trabajos se encuentra el largometraje Archenemy con el famoso artista Joe Manganiello. Su participación ayudó a que sea nominada a mejor película en el Festival de Cine Internacional Sitges. También fue parte de los rodajes de Darlin’, Blindfire, The mad hatter y Snowbound. Sin embargo, en su haber tiene más de 50 créditos en diversas producciones.

Halyna Hutchins se graduó en la carrera de cinematografía en el Conservatorio AFI, en el año 2015. Foto: página oficial Halyna Hutchins

¿Dónde se ubica el Bonanza Creek Ranch?

Baldwin y el equipo de producción estaban filmando Rust en Bonanza Creek Ranch, enel desierto en las afueras de Santa Fe. El rancho es un set de rodaje ubicado en el norte de Nuevo México, Estados Unidos. Se extiende a lo largo de varios miles de acres y cuenta con más de dos estanques, un pueblo de película y dos conjuntos de casas. Allí se filmaron más de 130 películas, así como también videos, anuncios y catálogos. El rancho también está disponible para fiestas privadas, retiros corporativos y visitas de estudiantes.

El Rancho Bonanza Creek se ha utilizado como lugar de rodaje desde la década de 1950.The Man From Laramie protagonizada por Jimmy Stewart se filmó allí y también se usó para Blazing Saddles , Only the Brave , Cowboys & Aliens , el remake de 3:10 to Yuma y The Ballad of Buster Scruggs. El sitio web del rancho enumera varios sets que se han utilizado para filmar durante años. Estos incluyen una granja de montaña, una granja de pradera, una casa de estanque, una granja de pueblo y un fuerte. El sitio web también destaca las características naturales del sitio, como estanques, mesetas, llanuras y ganado en libertad.