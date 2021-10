Alec Baldwin: conoce el Bonanza Creek Ranch, el histórico set donde se produjo el trágico accidente

La industria del séptimo arte se encuentra de duelo por la trágica noticia de la muerte accidental de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante un rodaje, que tiene como principal implicado al actor estadounidense Alec Baldwin. El incidente ha trascendido en los distintos medios internacionales tanto por la expectativa que existía por la película, como por el futuro prometedor que tenía la víctima. Según las primeras investigaciones, Baldwin también habría herido accidentalmente al director Joel Souza, quien ya fue dado de alta del hospital donde se encontraba.

El Bonanza Creek Ranch, lugar del trágico hecho

El incidente mortal ocurrió en el Bonanza Creek Ranch, un rancho ubicado en la zona norte del estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Este sitio se encuentra cerca del condado de Santa Fe y a pocos kilómetros de la ciudad de Albuquerque.

Dicho terreno se extiende a lo largo de varios miles de hectáreas y cuenta con más de dos estanques, una ciudad, dos casas ambientadas, una granja de montaña, una granja de pradera, y un fuerte. El lugar, aparte ser locación frecuente de películas —así como también de videos, anuncios y catálogos—, también está disponible para fiestas privadas, retiros corporativos y visitas guiadas de estudiantes.

Rancho con historia

El Bonanza Creek Ranch se llamaba originalmente Rancho Jarrett cuando Hollywood comenzó a interesarse en el lugar. La primera película en ser rodada allí fue El hombre de Laramie, en 1955, protagonizada por Jimmy Stewart.

La historia cuenta que Louie Clifford, un antiguo chofer de la actriz canadiense Mary Pickford, había creado una empresa de taxis en Albuquerque mientras mantenía sus contactos en Hollywood. Fue Louie quien llevó a los productores de la industria cinematográfica al rancho, quienes enseguida vieron un paisaje impresionante que, sin duda, había cautivado por igual a los mineros y a los colonos a lo largo de los siglos.

La primera película en ser rodada en el Bonanza Creek Ranch fue El hombre de Laramie, en 1955, protagonizada por Jimmy Stewart. Foto: El Litoral

Set para más de 130 películas

En 1989, un productor italiano se ofreció a construir un estilizado pueblo del viejo oeste en el rancho. Daisy Town, como se llamó el nuevo decorado, se realizó para la serie de televisión europea Lucky Luke, protagonizada por Terence Hill. La ciudad se construyó alrededor de una casa victoriana de dos pisos que se había edificado para la película Silverado en 1984, que también se utilizó en Lonesome Dove, pero luego se modificó para convertirla en edificio mercantil.

En el Bonanza Creek Ranch se han filmado más de 130 películas desde la década del 50, entre las que destacan The Man From Laramie, Blazing Saddles, Only the Brave, Silverado, Cowboys & Aliens, Appaloosa, Wild Hogs, 3:10 to Yuma, Kid Nation, The Ballad of Buster Scruggs, Lonesome Dove, Lighting Jack, The Cowboys, entre muchas otras.

En 1989, un productor italiano se ofreció a construir un estilizado pueblo del viejo oeste en el rancho: Daisy Town. Foto: Web Bonanza Creek Ranch

PUEDES VER: Alec Baldwin: el actor que mató accidentalmente a una mujer durante el rodaje de una película